Camiones de despacho menor vuelven al Puente de la Amistad tras protesta

La nueva medida dispuesta por la Comisión Mixta, establecía que desde este lunes los camiones de mediano porte sin carga podrían utilizar el Puente de la Integración en el horario comprendido entre las 7:00 y las 19:00. Sin embargo, debido a la protesta registrada en el lado brasileño, el cruce quedó suspendido hasta nuevo aviso.

Ever Rodríguez, representante de la Asociación de Transportistas Internacionales de Carga (ATCI) de Ciudad del Este, explicó que la decisión fue tomada ante la falta de garantías para los trabajadores paraguayos que intentaron ingresar por el nuevo puente.

“Nos encontramos con esta sorpresa, del otro lado no permiten el paso de los camiones de mediano porte. Hay sindicalistas esperando y la Policía Rodoviaria Federal (PRF) manifestó que no puede garantizar la seguridad suficiente”, explicó.

Según Rodríguez, unos 40 camioneros paraguayos que habían logrado avanzar hacia el lado brasileño tuvieron que retornar debido a la manifestación de los camioneros paraguayos.

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El dirigente dijo que el reclamo de los transportistas brasileños es para tener la misma posibilidad de cruzar durante el día; actualmente lo hacen en horario nocturno y piden también el paso diurno”, manifestó.

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Plan de contingencia

Alcides Brizuela, de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), explicó que mantuvieron conversaciones con autoridades de la Receita Federal de Brasil, representantes de la Cancillería paraguaya y la Comisión Mixta encargada del proceso de habilitación gradual del puente, para implementar un plan de contingencia.

“Se resolvió que, hasta que se subsane este inconveniente, los camioncitos de despacho menor sigan pasando por el Puente de la Amistad”, manifestó.

Brizuela aclaró que la utilización del Puente de la Amistad será una solución temporal y que dependerá de la resolución del conflicto en Brasil. “Es un plan de contingencia acordado entre ambos países. Una vez que el Gobierno brasileño solucione esta situación, se retomará el cumplimiento del esquema establecido por la Comisión Mixta”, sostuvo.

La movilización fue realizada en Foz de Yguazú por la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte y la Logística (CNTTL), la Federación de Trabajadores del Transporte por Carretera del Estado de Paraná (Fetropar) y el Sindicato de Trabajadores del Transporte por Carretera de Foz de Yguazú (Sitro-FI). La concentración comenzó a las 7:00 en el acceso brasileño al Puente de la Integración.

Nuevo esquema

Dentro del nuevo esquema de funcionamiento se contempla también la ampliación del horario para los camiones de gran porte vacíos, que anteriormente podían cruzar entre las 22:00 y las 5:00, y ahora tienen permitido hacerlo desde las 20:30 hasta las 5:00. Durante ese periodo circulan aproximadamente 200 camiones por noche.

Además, la nueva etapa habilita el tránsito del transporte urbano internacional entre Presidente Franco y Foz de Yguazú, así como la circulación durante las 24 horas de vehículos de pasajeros de circuito cerrado y líneas internacionales regulares.