Ampliación de habilitación del Puente de la Integración: camioneros brasileños anuncian movilización

La nueva fase de habilitación del Puente de la Integración incluirá la ampliación de los horarios para la circulación de camiones de gran porte, además de habilitar el paso de camiones de despacho menor y ómnibus urbanos internacionales.

En el lado brasileño, la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte y la Logística (CNTTL), la Federación de Trabajadores del Transporte por Carretera del Estado de Paraná (Fetropar) y el Sindicato de Trabajadores del Transporte por Carretera de Foz do Iguaçu (Sitro-FI) anunciaron una manifestación para este lunes 3 de agosto.

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Los trabajadores cuestionan las restricciones en los horarios de circulación y denuncian que deben esperar durante horas en condiciones insalubres en Presidente Franco, donde, según afirman, no cuentan con servicios básicos como agua potable ni sanitarios adecuados.

La movilización está prevista para las 7:00 en el lado brasileño, en el acceso de la pasarela internacional

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Hasta ahora, por el Puente de la Integración solo pueden circular camiones de gran porte vacíos entre las 22:00 y las 5:00. Con la nueva disposición, ese horario será ampliado y regirá de 20:30 a 5:00. En ese lapso cruzan en promedio unos 200 camiones por noche.

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En tanto, los camiones de mediano porte que operan bajo la modalidad de despacho menor comenzarán a circular desde mañana, vacíos, de 7:00 a 19:00. El retorno con carga solo podrá realizarse a través del Puente de la Amistad.

En el lado paraguayo, los camioneros agremiados también cuestionan que existan exigencias diferentes para operar por el Puente de la Amistad y el Puente de la Integración. Para utilizar este último deberán contar con un seguro internacional, cuya póliza consideran muy costosa, además del Carnet de Tránsito Vecinal Fronterizo.

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Actualmente, unos 500 camioneros trabajan bajo la modalidad de despacho menor, de los cuales solo alrededor de 200 están en condiciones de comenzar a operar por el Puente de la Integración.

Con el nuevo cronograma también se permitirá el paso del transporte urbano internacional de pasajeros (línea Presidente Franco–Foz de Yguazú). Igualmente se habilitará la circulación durante las 24 horas del transporte de pasajeros en servicio de circuito cerrado y de las líneas internacionales regulares.

Cuestionamientos de pobladores locales

Por su parte, los miembros del Consejo de Desarrollo de Presidente Franco (Codefran) insisten en la necesidad de una readecuación vial de la ciudad y advierten sobre la posible sobrecarga vehicular que generará la ampliación de la fase de habilitación del puente.

Entre las principales obras que reclaman figuran la ampliación de la avenida Bernardino Caballero, la implementación de un par binario sobre la avenida Mariscal Estigarribia, una conexión vial entre Ciudad del Este y Presidente Franco mediante adecuaciones en la Supercarretera y la ampliación de la avenida Monday para facilitar el flujo vehicular.

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