Hasta túneles usaban en Brasil para mover mercaderías ilegales desde Paraguay

Las intervenciones fueron ejecutadas este martes por la Policía Federal en el marco del operativo denominado “Lastro Oculto 2”. El objetivo es profundizar las investigaciones sobre una organización criminal sospechosa de mover y ocultar recursos provenientes del ingreso irregular de mercaderías desde Paraguay hacia Brasil.

Durante los allanamientos, los agentes localizaron, en uno de los inmuebles intervenidos, un túnel que interconectaba propiedades ocupadas por empresas. Existen indicios de que la estructura era utilizada por la organización criminal para transportar de forma clandestina mercaderías de contrabando de un establecimiento a otro.

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La entrada al túnel había sido clausurada, por lo que fue necesario convocar al Cuerpo de Bomberos Militares de Paraná para posibilitar el acceso seguro al lugar. La estructura y los materiales encontrados serán sometidos a análisis en el transcurso de la investigación.

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Segunda fase de la investigación

Los nuevos objetivos fueron identificados a partir de la profundización de las investigaciones y del análisis de los elementos obtenidos durante la primera fase del operativo.

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Según las averiguaciones, el grupo prestaba servicios a clientes brasileños y a comerciantes establecidos en Ciudad del Este, interesados en introducir mercaderías de forma irregular en Brasil, sin el pago de los tributos correspondientes y al margen de los controles legales.

La organización actuaría en diferentes etapas de la actividad criminal, incluyendo el almacenamiento de las mercaderías, la carga y el transporte por vías terrestres y fluviales, la preparación de vehículos, el mantenimiento de puertos y depósitos clandestinos, el control financiero y la realización de pagos relacionados con las operaciones ilegales.

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Las investigaciones también señalaron indicios de que parte de los recursos provenientes de estas actividades habría sido utilizada para la adquisición de vehículos e inmuebles en Foz de Iguazú.

Además, existen sospechas sobre la utilización de empresas para administrar y ocultar el patrimonio del grupo, así como de la inversión de recursos en la construcción de un hotel en ese municipio.

Los investigados podrán responder, conforme a la participación individual de cada uno, por los delitos de organización criminal, lavado de dinero, contrabando y defraudación aduanera.

El nombre “Lastro Oculto” hace referencia al patrimonio que habría sido acumulado por los investigados sin un origen lícito aparente.