Brasil incautó en seis meses más del doble de tirzepatida de contrabando que en todo 2025

El volumen de incautaciones representa un incremento del 172 % en comparación con 2025, cuando fueron decomisadas 60.865 unidades de medicamentos que contienen tirzepatida y otros principios activos empleados para el tratamiento de la obesidad.

Los datos, difundidos por la Policía Federal, evidencian un gran crecimiento del contrabando de estos medicamentos, considerando el alto costo en el mercado brasileño.

El mayor número de decomisos se registró en mayo, con 51.582 unidades, mientras que la tendencia alcista comenzó a observarse desde septiembre del año pasado, según publica el portal brasileño G1.

Las investigaciones identifican a los estados de Paraná, Mato Grosso do Sul y Mato Grosso como las principales zonas de incautación. También figura São Paulo, considerado el mayor mercado consumidor de estos productos.

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Organizaciones criminales vinculadas al contrabando de tirzepatida

Según la Policía Federal, las organizaciones criminales utilizan principalmente la frontera con Paraguay para introducir los medicamentos de manera ilegal.

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Entre los puntos de ingreso más frecuentes se encuentran la región de la Triple Frontera, en Foz de Yguazú y el estado de Mato Grosso do Sul.

Una vez que cruzan la frontera, los cargamentos son distribuidos vía terrestre hacia ciudades como São Paulo y Río de Janeiro, utilizando corredores logísticos que, de acuerdo con las investigaciones, también son empleados para el tráfico de drogas.

El esquema de distribución incluye igualmente el transporte aéreo para movilizar partidas de menor tamaño entre distintos puntos del país.

Ante el aumento del tráfico ilegal, Brasil reforzó con militares las zonas fronterizas y en las principales rutas de distribución, con el objetivo de frenar el ingreso de estos medicamentos y otros productos.