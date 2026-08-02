Contrabando desde Paraguay genera ganancias de hasta 500% al crimen organizado en Brasil, revela informe

El contrabando de productos desde el Paraguay hacia el Brasil puede generar ganancias superiores al 500 % para las estructuras del crimen organizado. Esta altísima rentabilidad ha intensificado la presencia y el control territorial de facciones criminales de alcance regional, como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), en la zona de Foz de Yguazú (Paraná), principal puerta de entrada de mercaderías ilegales al territorio brasileño.

Según un reporte de la agencia Folhapress, basado en un estudio del Instituto de Desarrollo Económico y Social de Fronteras (IDESF),el contrabando mueve anualmente cerca de 60.000 millones de reales (alrededor de US$ 10.500 millones) al margen de la economía formal. Esta actividad opera sin abonar tributos, genera una competencia desleal para el comercio legal y golpea fuertemente la recaudación fiscal del país vecino.

El trabajo citado por Folhapress detalla que el margen de beneficio de estas redes criminales llega hasta un 507 %. Este porcentaje fue calculado comparando el costo estimado para ingresar la mercancía de forma clandestina al Brasil con el valor obtenido en su reventa en el mercado negro, donde la evasión de impuestos permite ofrecer precios sustancialmente menores a los del comercio formal.

Los productos más lucrativos

El cigarrillo producido en Paraguay se sitúa a la cabeza como el producto con mayor índice de lucratividad para las redes de contrabando, seguido por los medicamentos (con márgenes del 415 %, incluyendo péptidos y anabólicos) y los teléfonos inteligentes o smartphones (390 %).

El informe menciona que en la lista de artículos frecuentemente incautados figuran también perfumes, defensivos agrícolas (agroquímicos), juguetes, pilas, baterías, prendas de vestir, insumos informáticos, bebidas alcohólicas, neumáticos y cigarrillos electrónicos (vapeadores).

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En el caso del cigarrillo, la brecha de precios entre el mercado paraguayo y el brasileño alcanza el 650 %. No obstante, el estudio relevado por la agencia paulista descuenta los costos logísticos del contrabandista, estimados en un 22 %, entre los cuales se incluyen el transporte, el pago a choferes y “testaferros”, la depreciación de camiones decomisados (carretas cuyo valor supera el millón de reales), honorarios de abogados y una suerte de “fondo de reserva” para cubrir los periodos de baja actividad debido a los operativos policiales.

Asimismo, Folhapress recuerda que el contrabando de cigarrillos es señalado por organismos internacionales, no solo como caja chica de facciones criminales sudamericanas, sino también como vía de financiamiento para grupos internacionales como el Hezbollah. Respecto a los cigarrillos electrónicos, cuya comercialización está prohibida por la Anvisa en Brasil, las incautaciones sumaron 440 millones de reales entre los años 2020 y 2025.

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De “sacoleiros” a esquemas dominados por carteles

Lo que años atrás constituía una actividad fragmentada llevada a cabo por pequeños comerciantes informales o “sacoleiros”, hoy ha sido absorbido por grandes estructuras criminales. Según remarca Folhapress, el PCC y el Comando Vermelho, junto con grupos regionales menores, han convertido el contrabando transfronterizo en una de sus unidades de negocio más rentables y consolidadas.

Frente a este volumen de tráfico, la capacidad de fiscalización resulta severamente limitada. Agentes de la Receita Federal citados por Folhapress admiten que los controles en el Puente Internacional de la Amistad no llegan a cubrir el 2 % del flujo diario de más de 100.000 personas y vehículos que cruzan la frontera entre Ciudad del Este y Foz de Yguazú.

A esto se suma la proliferación de puertos clandestinos improvisados en las riberas del río Paraná, como en el barrio Vila Portes, desde donde parten embarcaciones clandestinas cargadas en las costas paraguayas. Las autoridades brasileñas estiman que solo se logra incautar entre el 5 % y el 10 % del total de las mercancías que cruzanilegalmente, lo que sugiere que el movimiento financiero real del crimen en la frontera podría ser aún mayor.

Golpes policiales e incautaciones récord

El informe de Folhapress repasa además recientes intervenciones de los organismos de seguridad brasileños en la zona fronteriza:

Operación Sicarius: ejecutada por la Receita Federal y la Policía Federal en la zona de Guaíra (Paraná), limítrofe con Salto del Guairá (Canindeyú). El operativo buscó ejecutada por la Receita Federal y la Policía Federal en la zona de Guaíra (Paraná), limítrofe con Salto del Guairá (Canindeyú). El operativo buscó desarticular un esquema de lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos y agroquímicos . Un cambista (doleiro) investigado habría movilizado más de 375 millones de reales entre 2019 y 2024, acumulando 114 millones de reales únicamente en sus cuentas personales.

Decomisos masivos de cigarrillos: la Policía Rodoviaria Federal (PRF) decomisó 6,3 millones de gruesas de cigarrillos en el estado de Paraná durante el primer cuatrimestre de este año, representando el 46,3 % de todas las incautaciones realizadas en Brasil en ese periodo.

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¿Cuál es el destino de los productos incautados?

Las mercaderías decomisadas en los procedimientos aduaneros son procesadas por la Receita Federal y tienen cuatro destinos posibles: donación, subasta, destrucción o incorporación al patrimonio público.

Según detalla la nota, los productos falsificados (como camisetas de clubes de fútbol, lentes, ropa de marca) y los cigarrillos son íntegramente destruidos, al igual que los juguetes que no cuentan con certificación de seguridad.

Por su parte, las bebidas alcohólicas incautadas son entregadas a universidades e instituciones de educación superior para ser transformadas en alcohol en gel utilizado en dependencias públicas. En tanto, equipos informáticos como computadoras portátiles, smartphones y vehículos son subastados o donados a entidades de beneficencia e instituciones estatales.

Fuente: Folhapress

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