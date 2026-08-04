Pésima atención médica en IPS moviliza a varios gremios: emplazan a las autoridades por 30 días

La Asociación de Educadores del Este (AEDE) aprovechó una jornada sindical para convocar a la movilización en defensa de una atención digna y eficiente en el IPS. A la convocatoria se sumaron asociaciones de pacientes oncológicos, pacientes renales, jubilados y otras organizaciones de asegurados.

Los manifestantes marcharon desde el Polideportivo Municipal “Carlos Barreto Sarubbi” hasta el Hospital Regional del IPS de Ciudad del Este. Al finalizar la movilización, entregaron un documento en el que exigen soluciones urgentes a las principales falencias del servicio y otorgaron un plazo de 30 días a las autoridades de la previsional para responder a sus reclamos.

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El Hospital Regional del IPS de Ciudad del Este cuenta con una amplia infraestructura, pero carece de suficientes médicos, insumos y medicamentos. Muchos asegurados deben esperar hasta tres meses o más para acceder a una consulta o realizarse un análisis laboratorial. En varios casos, los pacientes deben ser derivados hasta Asunción.

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El presidente de la AEDE, Felipe Carlos Mora, dio lectura al documento presentado durante la movilización, en el que exigen el abastecimiento permanente de medicamentos, mayor celeridad en la atención, la contratación de más médicos y otras mejoras en los servicios.

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Asimismo, dijo que, además de reclamar mejores remuneraciones para el personal de salud, también exigen una atención más humana hacia los asegurados.

“Ellos atienden mejor en los sanatorios privados y acá reciben a los trabajadores con mala cara. Por favor, también inviertan para mejorar el acceso a los turnos”, expresó.

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Mora también cuestionó la intención de integrar la atención entre el IPS y el Ministerio de Salud.

“El IPS no está dando respuesta ni siquiera a sus propios asegurados. Imagínense si se concreta la fusión, será peor para los asegurados. El IPS es de los asegurados, no del presidente Santiago Peña”, afirmó.

Piden un call center para Alto Paraná

Los asegurados movilizados reiteraron el pedido de habilitar un call center exclusivo para Alto Paraná, considerando que actualmente dependen de Asunción para gestionar los turnos.

“Seguimos esperando que se cumpla lo que conversamos con el presidente del IPS, Isaías Fretes”, expresó Rosmary Estigarribia, representante de la Asociación de Pacientes Oncológicos del IPS.

Exigencias de los asegurados

Abastecimiento permanente de medicamentos e insumos.

Contratación de más especialistas y personal de salud.

Ampliación de las camas de internación y de terapia intensiva.

Fortalecimiento de los servicios quirúrgicos y de los estudios de alta complejidad.

Atención oportuna, eficiente y humanizada para todos los asegurados.

Mejoras en la infraestructura y el equipamiento del Hospital Regional del IPS.

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