“Los pacientes se están muriendo”: Iramain exige al Estado saldar su deuda con el IPS y replantear el Fonaress

Durante la última reunión de las comisiones del Senado con el titular del Instituto de Previsión Social (IPS), Isaías Fretes, sobre los proyectos que buscan declarar en emergencia al IPS y autorizar la emisión de bonos para afrontar sus compromisos, el legislador afirmó que ambas iniciativas “no son funcionales” y únicamente postergan el problema sin atacar sus causas.

“Lo que nosotros queremos aquí es comprar tiempo y no vender ilusiones”, manifestó.

Los senadores de las comisiones de Hacienda y Presupuesto y Cuentas y Control luego desecharon ambas propuestas tras escuchar los argumentos en contra de las autoridades de la previsional.

Iramain rechaza que el IPS siga refinanciando su deuda

El parlamentario advirtió que el refinanciamiento de las obligaciones del IPS solo trasladará una deuda de corto plazo hacia el largo plazo, incrementando además los intereses financieros que deberá afrontar la institución.

Explicó que actualmente una parte significativa del presupuesto del fondo de salud ya se destina al pago de deudas, reduciendo drásticamente los recursos disponibles para la atención médica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Estamos en un grave problema, lo que nosotros los médicos llamamos ”la hora de oro" del shock séptico. Sin esa hora de oro, nosotros no resolvemos el problema y el paciente se muere", dijo.

Exige que el Estado pague la deuda con el IPS

Uno de los principales reclamos de Iramain estuvo dirigido al Gobierno Nacional, al sostener que el Estado debe honrar el pago de la histórica deuda con la institución, que ronda los 800 millones de dólares.

“Acá se impone que el Estado se disponga a pagar su deuda. Plata tiene, simplemente no quieren orientar los recursos hacia las obligaciones que se necesitan pagar”, afirmó.

El senador cuestionó además las prioridades presupuestarias del Ejecutivo y aseguró que mientras existen faltantes de medicamentos esenciales, continúan destinándose importantes recursos a otros rubros.

Lea más: IPS en crisis: exigen celeridad de emergencia y que el Estado honre deuda con la previsional

“Los pacientes se están muriendo. No hay insulina cristalina, faltan medicamentos de urgencia y eso debe ser prioritario dentro del Presupuesto General de la Nación”, expresó.

Iramain también responsabilizó a administraciones anteriores por no haber actuado pese a que, según recordó, la crisis ya era previsible desde hacía meses.

Incluso, sostuvo que deben impulsarse denuncias penales contra quienes administraron deficientemente la previsional. “No puede existir impunidad porque si no se sigue repitiendo exactamente lo mismo”, advirtió.

Propone una mesa técnica para rediseñar el Fonaress

El legislador dirigió un mensaje al presidente del IPS, Isaías Fretes, instándolo a liderar un proceso de reforma institucional junto al Congreso.

En ese sentido, propuso conformar una mesa técnica entre el Poder Legislativo, el IPS y las instituciones involucradas para rediseñar el funcionamiento del Fonaress.

Según explicó, el fondo fue concebido para financiar tratamientos oncológicos, enfermedades catastróficas y medicamentos de alta complejidad, pero sostuvo que la normativa fue modificada durante su tratamiento legislativo hasta perder su objetivo original.

Lea más: IPS: Ni emergencia ni bonos; la salida planteada es reestructurar la deuda a largo plazo

“Hicieron un Frankenstein de la ley. La fueron recortando y hoy el Fonaress ya no responde a la finalidad para la cual fue creado”, cuestionó.

Iramain insistió en que ni el IPS, ni el Ministerio de Salud Pública, ni el Ministerio de Economía podrán resolver la crisis de manera aislada si no existe una reforma institucional profunda.

“No entienden el diagnóstico”

En el tramo final de su intervención, el senador sostuvo que Paraguay necesita una verdadera política de Estado en materia de seguridad social para enfrentar los problemas estructurales del sistema previsional.

A su criterio, la elevada informalidad laboral, la falta de incentivos para incorporar nuevos aportantes y el deterioro financiero del IPS son consecuencia de instituciones débiles y de la ausencia de planificación.

“Estamos cansados del mismo cuento. Se hacen leyes para atacar el síntoma, pero no se resuelve la causa. No entienden el diagnóstico”, concluyó, al reiterar su pedido para que Isaías Fretes impulse una mesa técnica que permita rediseñar el Fonaress y avanzar hacia una solución estructural para la seguridad social paraguaya.