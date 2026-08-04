Tregua en protesta de camioneros permite activar nueva fase de circulación en el Puente de la Integración

La nueva fase de la habilitación del Puente de la Integración debía entrar en vigencia ayer, pero su implementación fue postergada debido a una manifestación de gremios de camioneros brasileños. Los transportistas bloquearon el acceso al puente, lado brasileño, para exigir que los camiones de gran porte también puedan circular en horario diurno.

La manifestación obligó a los vehículos que llegaron hasta la zona primaria del Puente de la Integración a regresar a Ciudad del Este para realizar el cruce habitual por el Puente de la Amistad.

En horas de la tarde de ayer, los representantes de los camioneros mantuvieron una reunión virtual con autoridades federales brasileñas, aunque no llegaron a un acuerdo.

Inicialmente, anunciaron que mantendrían la protesta hasta la próxima reunión de la Comisión Mixta Paraguay-Brasil, prevista para el 12 de octubre. Sin embargo, este martes desistieron de la movilización e informaron que realizarán un cuarto intermedio hasta ese encuentro bilateral.

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Nuevas reglas de circulación

Las disposiciones aprobadas por la Comisión Mixta (Brasil-Paraguay) establecen que los camiones de mediano porte vacíos, que operan bajo la modalidad de despacho menor, podrán utilizar el Puente de la Integración para salir del país entre las 7:00 y las 19:00. El retorno con mercaderías continuará realizándose exclusivamente por el Puente de la Amistad.

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En tanto, los camiones de gran porte en lastre (sin carga) seguirán utilizando el Puente de la Integración únicamente en horario nocturno. Sin embargo, desde esta etapa se amplía el horario de circulación, adelantándose el inicio de las operaciones de las 22:00 a las 20:30 y extendiéndose hasta las 5:00.

Los transportistas brasileños exigen que tanto los camiones de mediano como de gran porte puedan operar en horario diurno.

Los brasileños dicen que muchos conductores que no alcanzan a cruzar dentro del horario establecido deben esperar varias horas para retomar el viaje, sin contar con infraestructuras mínimas como sanitarios, basureros y condiciones básicas de higiene.

Transporte de pasajeros

La nueva etapa de apertura del Puente de la Integración también contempla cambios para el transporte de pasajeros. Desde este martes quedó habilitado el servicio urbano internacional que une Presidente Franco con Foz de Yguazú.

Asimismo, se autorizó durante las 24 horas la circulación de los servicios de circuito cerrado y de las líneas internacionales regulares, como parte del proceso gradual de ampliación de las operaciones sobre el nuevo corredor internacional.