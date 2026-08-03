Camioneros brasileños protestan contra la ampliación del horario en el Puente de la Integración

La manifestación fue organizada por la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte y la Logística (CNTTL), la Federación de Trabajadores del Transporte por Carretera del Estado de Paraná (Fetropar) y el Sindicato de Trabajadores del Transporte por Carretera de Foz de Yguazú (Sitro-FI). Los manifestantes se concentraron desde las 7:00 en el acceso brasileño al puente.

Los gremios sostienen que las modificaciones no solucionan los problemas que enfrentan los transportistas y denuncian que los conductores deben soportar extensos tiempos de espera en Presidente Franco sin contar con infraestructura básica. Según indicaron, en el lugar faltan servicios esenciales como sanitarios y acceso a agua potable, lo que afecta las condiciones de trabajo.

Entre las medidas que entran en vigor figura la ampliación del horario para la circulación de camiones de gran porte sin carga. Hasta ahora, estos vehículos solo podían cruzar entre las 22:00 y las 5:00, pero desde esta etapa el horario se adelanta a las 20:30 y se mantiene hasta las 5:00. En promedio, alrededor de 200 camiones utilizan este corredor cada noche.

Otra de las novedades es la incorporación de los camiones de mediano porte que operan bajo el régimen de despacho menor. A partir de este martes podrán atravesar el Puente de la Integración sin carga entre las 7:00 y las 19:00. Sin embargo, el regreso con mercaderías continuará realizándose exclusivamente por el Puente de la Amistad.

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Del lado paraguayo también surgieron cuestionamientos por parte de los transportistas. Los gremios consideran que las condiciones para utilizar el Puente de la Integración son más estrictas que las vigentes para el Puente de la Amistad, ya que exigen la contratación de un seguro internacional —considerado de alto costo por los trabajadores— y la presentación del Carnet de Tránsito Vecinal Fronterizo.

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Actualmente, unos 500 camioneros se desempeñan bajo el sistema de despacho menor, aunque solo cerca de 200 cumplen con los requisitos necesarios para comenzar a operar por el nuevo corredor internacional.

La actualización del esquema de circulación también beneficia al transporte de pasajeros. Desde ahora estará habilitado el servicio urbano internacional que conecta Presidente Franco con Foz de Yguazú, además de autorizarse durante las 24 horas el tránsito de los servicios de circuito cerrado y de las líneas internacionales regulares.