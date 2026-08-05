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05 de agosto de 2026 a la - 10:58

Imputan a otros cinco presuntos implicados en el ataque a bancos de Santa Rita

Las diligencias permitieron identificar a otros cinco presuntos integrantes de la banda de delincuentes.
Las diligencias permitieron identificar a otros cinco presuntos integrantes de la banda de delincuentes.

La agente fiscal Rocío Celeste González imputó a cinco personas señaladas como presuntos integrantes de la banda de criminales que ejecutó el ataque con explosivos contra tres entidades bancarias y una casa de cambios de la ciudad de Santa Rita.

Por ABC Color

Los procesados fueron identificados como Adán Urunaga Cohene (48), Marcos Antonio Núñez González (37), Milner Amir Brítez Galeano, conocido con el alias de “AR15”, Flaminio Acosta Zarza (43) y Mario Marcio Oliveira Santos (41), alias “Neguiño”.

El Ministerio Público les atribuye la presunta comisión de los hechos punibles de robo agravado, toma de rehenes, asociación criminal, hurto especialmente grave, hurto agravado en banda y violación de la Ley de Armas, sus componentes, municiones, accesorios controlados y explosivos.

De los cinco imputados, Urunaga Cohene, quien era un sargento primero de Material Bélico del Ejército Paraguayo, ya fue capturado, mientras que los cuatro restantes continúan prófugos. En consecuencia, la Fiscalía requirió sus respectivas órdenes de detención y solicitó que sean declarados en rebeldía.

Según la investigación, el atraco se produjo alrededor de las 02:00 del 16 de junio, cuando un grupo conformado por aproximadamente 20 hombres encapuchados y fuertemente armados llegó hasta los bancos Familiar, GNB y Ueno Bank, además de la casa de cambios Santa Rita. Los delincuentes redujeron a los agentes policiales que prestaban servicio de seguridad en el lugar y también a guardias privados y funcionarios, quienes fueron retenidos como rehenes.

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Durante el asalto, los atacantes instalaron explosivos en las sedes de las entidades financieras y, de acuerdo con la pesquisa, amenazaron con matar a los rehenes en caso de una intervención policial.

Como resultado del golpe, lograron apoderarse de dinero de los bancos Familiar y GNB. En tanto, el local de Ueno Bank sufrió daños provocados por disparos de arma de fuego, mientras que el explosivo colocado en la bóveda de Santa Rita Cambios no llegó a estallar.

Bombero con casco rojo inspecciona escombros junto a un oficial de policía que observa los daños en edificio derrumbado.
Los criminales atacaron con explosivos las entidades financieras en Santa Rita.

Antes de escapar, los presuntos autores incendiaron dos vehículos y esparcieron clavos conocidos como “miguelitos” sobre la ruta, con el objetivo de dificultar la persecución por parte de las fuerzas de seguridad.

Tras el hecho, los investigadores realizaron pericias y recolectaron evidencias en la zona. Entre los elementos hallados figuraban numerosas vainillas servidas y un artefacto explosivo cilíndrico de aproximadamente 1,30 metros, localizado frente al Banco GNB, que posteriormente fue desactivado por especialistas.

Las tareas investigativas incluyeron además varios allanamientos en distintos puntos del país, donde fueron incautados explosivos, armas de fuego, municiones, chalecos antibalas, teléfonos celulares, documentos y otros objetos que, según la Fiscalía, tendrían relación con la organización criminal investigada.