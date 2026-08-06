Itaipú apagará por un año su iluminación monumental para dar paso al sistema led

El proyecto busca actualizar la tecnología utilizada en el tradicional espectáculo de luces, uno de los principales atractivos del Complejo Turístico Itaipú, manteniendo el diseño original que forma parte del patrimonio visual de la represa desde hace 24 años.

Actualmente, el show de iluminación y sonido se desarrolla los viernes y sábados, aunque con la implementación del nuevo sistema, la intención es ampliar las presentaciones hasta cuatro o cinco días por semana.

La iluminación monumental fue inaugurada el 14 de noviembre de 2002, basada en un proyecto desarrollado por el diseñador brasileño Peter Gasper, quien ideó el concepto inicial en 1997.

El sistema vigente utiliza lámparas de vapor metálico, cuya sustitución comenzó a ser analizada hace varios años debido a las dificultades para conseguir repuestos, ya que los fabricantes dejaron de producir equipos de alta potencia de ese tipo.

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La nueva tecnología led conservará los 829 puntos de iluminación existentes, pero permitirá una mayor versatilidad en el manejo de colores e intensidad. A diferencia del sistema actual, donde los cambios requieren intervenciones manuales, la nueva estructura podrá ser programada desde una consola de control.

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La tecnología led ya es utilizada en importantes proyectos de iluminación arquitectónica a nivel internacional, como el Empire State Building de Nueva York, la Catedral de Notre Dame en París, el estadio Maracaná de Río de Janeiro y el Jardín Botánico de Curitiba.