Matan de varias puñaladas a un reo en el Centro de Prevenidos de Ciudad del Este

Según datos, el crimen se registró aproximadamente a las 16:20 de este martes. La situación fue comunicada a los guardiacárceles, quienes informaron de inmediato al jefe de Seguridad del establecimiento.

Al ingresar a la sala de aislamiento, encontraron a Rubén Fernando Verfer con varias heridas en el pecho. El interno fue trasladado inmediatamente hasta la Sanidad del establecimiento penitenciario, donde se confirmó su fallecimiento.

Verfer, de nacionalidad brasileña y señalado como supuesto miembro del Primer Comando Capital (PCC), cumplía una condena de 11 años de prisión impuesta el 13 de abril de 2022, a raíz de una toma de rehenes protagonizada en la Penitenciaría Regional de Concepción.

Como supuesto responsable de la agresión fue señalado otro interno, Óscar Miguel Insfrán Molinas, quien fue condenado en septiembre del año pasado por su presunta participación en un millonario asalto ocurrido en el distrito de Iruña, departamento de Alto Paraná.

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Tras conocerse el fallecimiento, el caso fue comunicado a la Comisaría 1ª y al Ministerio Público para las diligencias de rigor.