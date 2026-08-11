Bella Vista Norte: dos hermanos mueren acuchillados y la Policía detiene al sospechoso

Dos hermanos murieron acuchillados en la ciudad de Bella Vista Norte, Amambay. Las víctimas fueron identificadas como los hermanos Fredy Gómez Romero, de 41 años, con orden de captura por violencia familiar y Albino Gómez Romero, de 32 años, ambos indígenas, según la Dirección de Policía de la zona.

Según un informe de los intervinientes basado en dichos de testigos, los hermanos Gómez Romero circulaban a bordo de una motocicleta cuando fueron emboscados por un atacante, quien los hizo caer del biciclo, les propinó las heridas que terminaron siendo mortales a ambos y huyó del lugar del hecho.

Sospechoso del doble crimen fue detenido

La Dirección de Policía de Amambay informó este martes que el principal sospechoso del doble homicidio fue capturado en el barrio Obrero de la ciudad de Bella Vista Norte.

Se trata de Cristhian Gómez Corvalán, de 22 años quien presentaba una herida cortante a la altura del brazo lado izquierdo, que sería producto de un forcejeo que el mismo habría tenido con las víctimas del del ataque.

La captura de Gómez Corvalán se dio teniendo en cuenta que testigos identificaron al mismo como el supuesto autor del doble crimen de los hermanos Gómez Romero. Los intervinientes informaron también que incautaron el arma homicida.

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La investigación del caso de extrema violencia registrada en Bella Vista Norte Amambay, quedó a cargo de la Fiscalía de Pedro Juan Caballero.