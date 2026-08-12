Operación Narciso: suman ocho los sospechosos detenidos por fabricar y vender medicamentos falsificados en la frontera

Además de los dos detenidos esta mañana en el barrio Boquerón II de Ciudad del Este, otras seis personas fueron arrestadas en el lado brasileño. Cinco sospechosos fueron apresados en Foz do Iguaçu y uno en Santa Terezinha de Itaipú.

La investigación sobre la red de falsificadores y contrabandistas estuvo a cargo de la Policía Civil del Distrito Federal, con la participación de la Policía Civil de Paraná (PCPR) y agentes del Departamento de Convenios y Acuerdos de Cooperación Policial Internacional, División de Comando Tripartito de la Policía Nacional.

El operativo busca desmantelar un grupo sospechoso de operar en la fabricación irregular, falsificación y venta clandestina de esteroides anabólicos, medicamentos adelgazantes, sustancias controladas y termogénicos adulterados, con distribución en diferentes estados de Brasil.

Según la Policía Civil, se ejecutaron órdenes de allanamiento en seis domicilios de Foz do Iguaçu, resultando en cinco detenidos. Asimismo, se llevó a cabo un operativo en Santa Terezinha de Itaipú, donde se ejecutó una orden de allanamiento y se detuvo a una persona.

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La operación se extendió a nuestro país, ya que agentes del Comando Tripartito de la División de Cooperación Internacional, acompañados por agentes fiscales, allanaron una vivienda en el barrio Boquerón II.

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Allí se encontró una gran cantidad de evidencias y fueron detenidos dos presuntos importantes miembros de la organización criminal.

Autos de alta gama, armas y dinero

Durante la operación, la Policía incautó revólveres, uno de ellos cargado, una escopeta calibre 12, vehículos, teléfonos celulares, una computadora portátil y una tableta, además de una gran suma de dinero en efectivo, cuyo valor aún no fue determinado.

Según las investigaciones, el grupo operaba de manera estructurada e interestatal, con centros identificados en el Distrito Federal, Goiás, Paraíba y Paraná, así como también en Paraguay.

Se cree que los sospechosos son responsables de la fabricación ilegal, la falsificación, el almacenamiento y la venta de esteroides anabólicos y otros medicamentos adelgazantes, utilizando sustancias hormonales, diuréticos, estimulantes y otros componentes para la producción clandestina de estos productos.

En total, la operación prevé la ejecución de 45 órdenes de arresto y 50 órdenes de registro e incautación, además de la congelación de aproximadamente 32 millones de reales en activos y fondos pertenecientes a los investigados. Igualmente, la incautación de vehículos de lujo, el cierre de establecimientos y la eliminación de perfiles utilizados en la promoción y venta de los productos.

Los fiscales que investigan los casos

La operación en Paraguay quedó a cargo del fiscal de Marcas, Osvaldo Zaracho, quien inició una investigación por presunta violación de derechos de marcas tras el hallazgo de un supuesto laboratorio clandestino de producción de tirzepatida, durante un allanamiento que inicialmente estuvo a cargo del fiscal antidrogas Luis Fernando Escobar.

El procedimiento se realizó este miércoles, alrededor de las 05:30, en el barrio Boquerón II de Ciudad del Este, donde fueron detenidos dos ciudadanos brasileños y decomisadas 248 cajas de medicamentos, además de otras evidencias.

El operativo se inició a partir de una información recibida por el Departamento de Convenios y Acuerdos de Cooperación Policial Internacional de sus pares de la Policía brasileña sobre la presencia en el inmueble de varios ciudadanos brasileños con órdenes de captura vigentes en su país.

Operación Narciso: investigan red internacional de falsificación de fármacos a base de tirzepatida

Fueron localizados dos hombres que son requeridos por la Justicia brasileña por supuestos hechos de tráfico de drogas, asociación criminal, lavado de dinero, falsificación de medicamentos y porte ilegal de arma de fuego.

Durante el allanamiento en Ciudad del Este fueron incautados, además de las cajas de tirzepatida presumiblemente falsificadas, una gran cantidad de ampollas del mismo producto y otros medicamentos y productos farmacéuticos cuya autorización, procedencia, composición y autenticidad deberán determinarse mediante las pericias correspondientes.

También fueron incautados varios vehículos automotores, entre ellos una camioneta BMW, un automóvil Subaru, un Ford Mustang y una motocicleta Honda Scooter, además de contratos de alquiler y documentos relacionados con la compra y venta de vehículos.

Asimismo, se requisaron ocho teléfonos celulares, dinero en dólares, una computadora portátil, una tableta, documentos varios, dos cajas de seguridad y un DVR del sistema de circuito cerrado.