Detienen en Tavapy a homicida brasileño condenado a más de 24 años en su país

El allanamiento fue ejecutado este jueves, a las 06:30 aproximadamente, en una vivienda ubicada en el distrito de Tavapy, al sur de Alto Paraná. El operativo estuvo a cargo de agentes del Departamento contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional, Oficina Regional de Alto Paraná, en cumplimiento de una orden fiscal.

Se trata de Vargas Quintiliano da Costa (52), quien, al momento del procedimiento dijo inicialmente llamarse Daniel Freitas de Siqueira y presentó la cédula de identidad paraguaya Nº 9.125.516.

Posteriormente, los intervinientes verificaron sus datos mediante el Comando Tripartito, que permitió constatar que el hombre registra en Brasil una orden de captura para cumplir una condena de 24 años y 10 meses de prisión por homicidio.

La orden fue expedida por el Tribunal de Justicia del Estado de Goiás, con sede en la ciudad de Río Verde, Brasil.

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Además, el hombre es investigado en Paraguay en el marco de una causa por la producción mediata de documentos públicos de contenido falso y otros hechos.

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Tras su detención, Vargas Quintiliano da Costa fue trasladado hasta la base policial, donde quedará a disposición del Ministerio Público.

Según el informe, se analizará si corresponde su sometimiento previo a la Justicia paraguaya por la causa abierta en el país o si se procederá directamente a su expulsión y posterior entrega a las autoridades brasileñas.