Policiales
09 de agosto de 2026 a la - 14:33

Canindeyú: expulsan a brasileño buscado por homicidio en su país

Dos policías en uniforme, uno azul y otro rojo, acompañan a un hombre con capucha, en un ambiente de detención con vehículos de fondo.
Ricardo Alexandre de Andrade Pereira, brasileño expulsado.

La Policía Nacional confirmó la expulsión de un brasileño que había sido detenido recientemente en Saltos del Guairá. El extranjero es sospechoso de un presunto homicidio registrado en el vecino país.

Por ABC Color

A través del personal del Departamento de Investigación de Hechos Punibles Regional Canindeyú de la Policía y en coordinación con la Dirección Nacional Migraciones (DNM), se expulsó a un brasileño que había sido detenido en Saltos del Guairá durante la noche de ayer, sábado.

Se trata de Ricardo Alexandre de Andrade Pereira (26), quien registra una orden de captura por un supuesto hecho de homicidio en el vecino país, según datos policiales.

Asimismo, el procedimiento se realizó en la Receita Federal de Mundo Novo, Estado de Mato Grosso, República Federativa del Brasil.

“El ciudadano fue entregado a las autoridades correspondientes conforme a los procedimientos establecidos en el marco de la cooperación entre ambos países”, asegura la Policía.

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