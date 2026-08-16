Encuentran muerto a un joven en Minga Guazú

El cuerpo fue descubierto alrededor de las 03:50, a unos 6.000 metros de la ruta PY02, en esta ciudad. La víctima es un joven de 24 años, identificado como Benjamín Guayán Vera, domiciliado en Ciudad del Este.

El cuerpo presenta lesiones externas compatibles con una agresión violenta. La herida más importante consiste en una lesión producida por un arma blanca a la altura del pecho.

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El comisario Juan López, jefe de la Subcomisaría 14, explicó que, según los datos preliminares recabados, el joven se encontraba en la zona de Minga Guazú en un torneo de piki vóley. Al finalizar el encuentro deportivo, se habría quedado en el lugar compartiendo bebidas.

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Se presume que durante la ronda de tragos se habría originado un conflicto que terminó con el asesinato del joven.

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El hecho fue comunicado al Ministerio Público y al médico forense. También se convocó al personal del Departamento de Criminalística y del Departamento de Investigación de Hechos Punibles.