ABC en el Este
17 de agosto de 2026 a la - 10:58

Cae delincuente de “alto perfil” vinculado al millonario asalto en Ciudad del Este

Hombre con camiseta blanca y pantalones oscuros, acompañado por oficial de policía en chaqueta, en ambiente formal de comisaría.
Eugenio Melgarejo Encina, detenido durante un allanamiento.

Agentes policiales detuvieron a un hombre considerado de “alto perfil” que estaría vinculado al millonario asalto registrado en el Complejo Empresarial Global de Ciudad del Este.

Por ABC Color

El operativo fue ejecutado este lunes, las 06:00 aproximadamente, en el barrio Remansito de esta capital departamental, bajo la dirección del fiscal, Luis Trinidad Colmán, de la Unidad Penal Nº 4 de Ciudad del Este.

Se trata de Eugenio Melgarejo Encina (53), quien registra varias órdenes de captura y detención preventiva por diferentes causas, entre ellas robo agravado, reducción y homicidio doloso en grado de tentativa.

Según los investigadores, Melgarejo Encina sería una de las personas que tuvo participación directa en el asalto al Complejo Empresarial Global.

El comisario Pablo Zelaya, jefe del Departamento de Investigaciones de Alto Paraná, afirmó que sería uno de los delincuentes que redujo al conductor del vehículo utilizado para transportar la carga.

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Durante la inspección de la vivienda fueron incautados una radio tipo walkie-talkie con su cargador, tres pares de guantes tácticos y dos aparatos celulares.

El jefe policial indicó además que Melgarejo Encina posee un amplio historial delictivo y que, de acuerdo con las investigaciones, también integraba la banda liderada por Jorge Rolando Cardozo Jara, de 27 años, alias Wifi, quien fue abatido el año pasado tras un enfrentamiento con la Policía en el barrio Ciudad Nueva de esta capital departamental.

Grupo de ocho personas en la entrada de una vivienda, con un hombre en camiseta de fútbol blanco y azul, conversando animadamente.
El allanamiento ejecutado esta mañana por los agentes del Departamento de Investigaciones.

Con esta detención, ya son cuatro las personas detenidas en el marco de la investigación del asalto al Complejo Empresarial Global, según informó el jefe policial.

Asalto de US$ 200.000

El millonario asalto fue perpetrado el 28 de julio dentro del Complejo Empresarial Global, ubicado en el kilómetro 12 Acaray de Ciudad del Este.

Según los datos preliminares, entre cinco y ocho delincuentes fuertemente armados interceptaron una camioneta Fiat Fiorino que transportaba productos electrónicos valuados en aproximadamente US$ 200.000, pertenecientes a la empresa Imperial Business.

Los delincuentes redujeron a los ocupantes del vehículo y tomaron como rehenes a tres personas, quienes posteriormente fueron liberadas en la zona del kilómetro 12.

Tras el asalto, una camioneta Toyota Fortuner, con chapa AABU 739, y un automóvil Peugeot fueron encontrados abandonados en las inmediaciones del lugar. La camioneta fue incendiada, aparentemente con la intención de eliminar evidencias que pudieran conducir hasta los responsables del millonario atraco.