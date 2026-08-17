Cae delincuente de “alto perfil” vinculado al millonario asalto en Ciudad del Este

El operativo fue ejecutado este lunes, las 06:00 aproximadamente, en el barrio Remansito de esta capital departamental, bajo la dirección del fiscal, Luis Trinidad Colmán, de la Unidad Penal Nº 4 de Ciudad del Este.

Se trata de Eugenio Melgarejo Encina (53), quien registra varias órdenes de captura y detención preventiva por diferentes causas, entre ellas robo agravado, reducción y homicidio doloso en grado de tentativa.

Según los investigadores, Melgarejo Encina sería una de las personas que tuvo participación directa en el asalto al Complejo Empresarial Global.

El comisario Pablo Zelaya, jefe del Departamento de Investigaciones de Alto Paraná, afirmó que sería uno de los delincuentes que redujo al conductor del vehículo utilizado para transportar la carga.

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Durante la inspección de la vivienda fueron incautados una radio tipo walkie-talkie con su cargador, tres pares de guantes tácticos y dos aparatos celulares.

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El jefe policial indicó además que Melgarejo Encina posee un amplio historial delictivo y que, de acuerdo con las investigaciones, también integraba la banda liderada por Jorge Rolando Cardozo Jara, de 27 años, alias Wifi, quien fue abatido el año pasado tras un enfrentamiento con la Policía en el barrio Ciudad Nueva de esta capital departamental.

Con esta detención, ya son cuatro las personas detenidas en el marco de la investigación del asalto al Complejo Empresarial Global, según informó el jefe policial.

Asalto de US$ 200.000

El millonario asalto fue perpetrado el 28 de julio dentro del Complejo Empresarial Global, ubicado en el kilómetro 12 Acaray de Ciudad del Este.

Según los datos preliminares, entre cinco y ocho delincuentes fuertemente armados interceptaron una camioneta Fiat Fiorino que transportaba productos electrónicos valuados en aproximadamente US$ 200.000, pertenecientes a la empresa Imperial Business.

Los delincuentes redujeron a los ocupantes del vehículo y tomaron como rehenes a tres personas, quienes posteriormente fueron liberadas en la zona del kilómetro 12.

Tras el asalto, una camioneta Toyota Fortuner, con chapa AABU 739, y un automóvil Peugeot fueron encontrados abandonados en las inmediaciones del lugar. La camioneta fue incendiada, aparentemente con la intención de eliminar evidencias que pudieran conducir hasta los responsables del millonario atraco.