Asalto en complejo Global: allanan una vivienda e incautan evidencias

El allanamiento fue ejecutado en el barrio Remansito de esta capital departamental. De la vivienda se incautó un automóvil Chevrolet, color bordó, que habría escoltado a los asaltantes.

Igualmente, se decomisaron una caja para pistola, un cargador para pistola, 17 cartuchos calibre .38, 12 cartuchos calibre 9 mm, 13 cartuchos calibre .32, cinco cartuchos calibre .380, dos cartuchos calibre 12, además de estuches para armas de fuego, un disco duro externo, aparatos celulares y documentaciones.

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El operativo estuvo a cargo de la fiscala Cinthia Leiva y agentes del Departamento de Investigaciones de Alto Paraná. La orden de allanamiento fue firmada por la jueza Cinthia Garcete.

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El comisario Pablo Zelaya explicó que el procedimiento es resultado del análisis de imágenes de circuito cerrado que permitió reconstruir el trayecto del vehículo que habría sido utilizado como escolta de la camioneta en la que fueron transportadas las mercaderías robadas.

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Señaló que el rodado habría brindado cobertura a la camioneta en la que se realizó el transbordo de las mercaderías para luego dirigirse hacia la zona del Mercado de Abasto Municipal, en el barrio Obrero.

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El objetivo del allanamiento era localizar a Nelson Barrios Ramírez, con antecedentes por hurto, quien, según la Policía, era uno de los ocupantes del automóvil utilizado para dar cobertura a los asaltantes.

En la vivienda solo se encontraba su pareja, quien manifestó que Barrios salió ayer y no regresó, por lo que dijo desconocer su paradero. Según la Policía, el buscado cuenta con varios antecedentes por hurto de vehículos.