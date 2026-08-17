Roban G. 12 millones a secretario de aduaneros: afirma que “no es mucho dinero”

El asalto ocurrió este lunes, alrededor de las 4:30, sobre la avenida Capitán del Puerto y Loma Vistosa, en Ciudad del Este. De acuerdo con los datos preliminares, cuatro hombres armados y vestidos con prendas camufladas se movilizaban en un automóvil Toyota Vitz de color azul.

La víctima fue identificada como Rubén Darío Márquez Gavilán, quien se desplazaba a bordo de una camioneta Kia Sportage. El hombre relató que salió de su departamento, ubicado en el Área 8, y al percatarse que lo estaban siguiendo, intentó acelerar la marcha, pero fue interceptado. Los delincuentes efectuaron varios disparos contra su camioneta, por lo que se vio obligado a detenerse.

Posteriormente, los cuatro hombres descendieron del vehículo y, a punta de arma de fuego, lo despojaron de los G. 12 millones que llevaba consigo.

Márquez Gavilán manifestó que trabaja en la Aduana de Ciudad del Este. El mismo sería secretario de aduaneros en la zona primaria del Puente de la Amistad. Al ser consultado sobre el dinero que llevaba, afirmó que tenía G. 12 millones, pero que la suma “no es mucho” para él. Hasta esta mañana, el mismo no había formalizado su denuncia.

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Tras el hecho, agentes de la comisaría jurisdiccional dieron participación al Departamento de Investigaciones de Alto Paraná, cuyos agentes quedaron a cargo de las pesquisas para tratar de identificar a los autores.