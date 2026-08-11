Detienen a sospechoso de asalto a estudiante en Luque

Un hombre de 30 años fue detenido este martes por la noche en el barrio Tres de Mayo de Luque, en cumplimiento de una orden de detención emitida en el marco de una investigación por un supuesto robo agravado.

Se trata de Jonathan Ramón Medina Gire, quien fue localizado alrededor de las 20:50 sobre la calle 14 de Julio, en inmediaciones de la plaza La Amistad. Agentes de la Comisaría 3ª de Luque verificaron sus datos en el sistema informático de la Policía Nacional y constataron que contaba con una orden de detención.

La disposición fue emitida el 6 de julio por la fiscala Cecilia Núñez, de la Unidad Penal N° 7 de Luque, dentro de la causa caratulada “Investigación fiscal s/ H.P. c/ la propiedad - robo agravado”.

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Investigación se inició tras asalto a estudiante

El comisario Gustavo Paiva, jefe de la Comisaría 3ª de Luque, explicó que la investigación comenzó en marzo, luego de la denuncia de un asalto y la obtención de elementos técnicos que permitieron avanzar en la identificación del supuesto autor.

Según el jefe policial, las imágenes de circuito cerrado y los testimonios de personas que observaron al sospechoso durante su huida fueron determinantes para la investigación. Agregó que otras personas también habrían denunciado hechos similares.

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Paiva señaló que el supuesto asaltante habría despojado de sus teléfonos celulares a una mujer y a una menor. Indicó además que existen otras denuncias y que algunas víctimas no habrían querido sindicar directamente al sospechoso por temor.

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Policía habla de ataques violentos

El comisario manifestó que, según la información recabada, el sospechoso presuntamente operaba principalmente durante las primeras horas de la mañana y recurría a la violencia para cometer los robos.

“Por el temor que él genera directamente, la gente no desea ya ni denunciarlo”, sostuvo Paiva, quien destacó el trabajo coordinado con el Ministerio Público para avanzar en la causa.

El jefe policial explicó que la detención se concretó gracias a información proporcionada por comisiones vecinales. Cuando los agentes localizaron al sospechoso, desplegaron efectivos en patrullera y motocicletas, logrando detenerlo antes de que pudiera alejarse del lugar.

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El detenido niega haber cometido el asalto

Medina Gire negó ser el hombre que aparece en las imágenes de circuito cerrado. Según manifestó, en la grabación solo se observa a una persona de espaldas, con capucha, por lo que cuestionó que pueda ser identificado.

“Acá estoy pagando la culpa de otro”, afirmó el detenido al ser consultado sobre la acusación. También reconoció tener una adicción, pero rechazó que eso implique que sea responsable del asalto.

Sostuvo que vecinos de la zona lo señalaron porque lo conocen como una persona con problemas de consumo. “Por el hecho de ser viciante, ya te señalan a vos”, manifestó.

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“Nunca hice eso de asaltar a una colegial”

El hombre afirmó que nunca fue detenido por un hecho similar y negó haber asaltado a una estudiante. Dijo que tiene sobrinas que son colegialas y que no sería capaz de cometer un hecho de esas características.

También sostuvo que, cuando necesita dinero, suele realizar trabajos ocasionales para ayudar a su madre. “Todo mi barrio te puede decir que yo nunca hice eso así de asaltar”, aseguró.

No obstante, su situación quedó a disposición del Ministerio Público, que deberá avanzar con la investigación y determinar su eventual responsabilidad penal.

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Quedo a disposición de la Fiscalía

Tras su detención, Medina Gire fue trasladado hasta la Comisaría 3ª de Luque y posteriormente derivado al Hospital General de Luque para el diagnóstico médico correspondiente, conforme al protocolo policial.

La Policía informó que se le comunicaron sus derechos constitucionales y que permanece a disposición de la Unidad Fiscal que investiga la causa.