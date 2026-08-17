Seis detenidos tras allanamiento por homicidio de joven en Minga Guazú

El procedimiento fue realizado en el kilómetro 14, lado Monday, aproximadamente a 6.000 metros de la ruta PY02 de Minga Guazú.

Los detenidos fueron identificados como Vicente Torres Benítez (33 años), Rodrigo Silva Torres (21), Ariel Galeano Torales (23), Liz Graciela Silva Torres (29), Marisa Silva Torres (23), y Blanca Celina Torres Benítez (60).

Durante el allanamiento también fueron incautados dos aparatos celulares que serán sometidos a peritaje.

Buscan al supuesto autor

El comisario Pablo Zelaya, jefe de Gabinete del Departamento de Investigaciones, explicó que en el marco de la investigación identificaron como presunto autor del crimen a Bartolo Torres Benítez (31), quien no fue localizado durante la intervención.

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El hallazgo

El caso se inició en la madrugada de ayer tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Benjamín Guayán Vera (24). El crimen ocurrió a unos 6.000 metros de la ruta PY02, en Minga Guazú.

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Según los primeros datos recabados, Guayán Vera se encontraba en Minga Guazú participando de un torneo de piki vóley. Tras finalizar el encuentro deportivo, se habría quedado en el lugar compartiendo bebidas, donde supuestamente habría acosado a la hermana de Bartolo, quien desenfundó un puñal y mató al joven.

La investigación continúa con el análisis de las evidencias incautadas y la búsqueda del presunto autor material del homicidio.