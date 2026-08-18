Detienen a dos brasileños en Alto Paraná que serían miembros del PCC

Los extranjeros fueron localizados ayer, en horas de la tarde, por agentes de la Subcomisaría 32ª de Puerto Itavera, distrito de Domingo Martínez de Irala.

Cuando fueron abordados por la Policía, se identificaron como Fernando Mello Pereira y Samuel Barboza. Este último tiene tatuajes visibles en varias partes del cuerpo, similares a los que acostumbran tener miembros del PCC.

¿Quién es “Bada”? El perfil del “gerente de disciplina” del PCC

Debido a que se trataba de extranjeros, se comunicó el procedimiento al subcomisario Fabio Santacruz, de la División del Comando Tripartito, con la finalidad de procesar, cotejar y corroborar sus identidades con las autoridades brasileñas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Finalmente, se pudo determinar que la identidad real de uno de los aprehendidos que se identificó como Fernando Mello Pereira es en realidad Anderson Cleiton da Silva, quien cuenta con una orden de captura en la República Federativa del Brasil por hechos relacionados con tráfico de drogas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El otro fue identificado como Samuel Barbosa da Silva, quien no cuenta con antecedentes criminales.

Podrían ser expulsados en las próximas horas

Según los investigadores, los brasileños ingresaron al país desde Argentina de forma clandestina. En caso de no haber cometido algún ilícito en el país, serían expulsados y entregados a agentes de la Policía Federal de Brasil.

Igualmente, se dio aviso a las autoridades argentinas para determinar si los mismos cometieron algún ilícito en dicho país.

PCC versus Miguel Angel Insfrán: “cuando yo quiero te mato”

Del poder de los mismos fueron incautados dos aparatos celulares, 300.000 guaraníes en efectivo y dos mochilas, que contenían prendas de vestir.

El fiscal Edgar Torres dispuso que los aprehendidos sean remitidos a la Dirección de Policía, donde permanecen a disposición del Ministerio Público.