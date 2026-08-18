Detienen al segundo sospechoso del asesinato de un guardia en Presidente Franco

El detenido fue identificado como Kevin Silvestre Tottil Acuña (29). El procedimiento tuvo lugar en una de las viviendas intervenidas en el barrio Fray Luis de Bolaños. En la ocasión fue incautado un teléfono celular iPhone X.

El jefe de Gabinete de Investigaciones, comisario Pablo Zelaya, explicó que uno de los objetivos de los procedimientos era localizar el arma utilizada durante el asalto y la escopeta calibre 12 de la víctima, que había sido robada por los delincuentes.

Según Zelaya, una de las hipótesis manejadas por los investigadores apunta a que los sospechosos habrían recibido un pedido para conseguir un arma larga.

El jefe policial sostuvo que los investigadores llegaron hasta los sospechosos mediante el seguimiento del desplazamiento que realizaron para cometer el crimen.

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El primer sospechoso fue detenido al día siguiente

En el marco de la misma investigación, el 30 de julio fue detenido Emilson Antonio Valiente González (21), señalado como quien habría conducido la motocicleta utilizada para llegar hasta la estación de servicios.

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El crimen del guardia

La investigación se inició tras el asesinato de Ramón Medina Báez (53), guardia de seguridad de la empresa Protex Max, ocurrido durante un asalto registrado en la madrugada del 29 de julio, frente a la tienda de conveniencia de una estación de servicios Petropar, ubicada en el barrio San Antonio de Presidente Franco.

El guardia habría opuesto resistencia y se produjo un forcejeo. En ese momento, el atacante efectuó tres disparos a corta distancia, provocando la muerte de Medina Báez.

Tras el ataque, el supuesto autor se apoderó de la escopeta calibre 12 que portaba la víctima y huyó del lugar junto con su cómplice a bordo de la motocicleta.