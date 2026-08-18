Grave déficit de camas de internación: un lecho disponible por cada 1.929 habitantes

Conseguir una cama de internación en un centro asistencial estatal es cada vez más difícil en el décimo departamento. Muchas veces, los pacientes esperan varios días en las camillas de urgencias mientras aguardan un lugar para ser internados.

La limitada cantidad de camas disponibles mantiene una brecha importante con la población del departamento, lo que se refleja en las quejas diarias por la falta de lugares de internación.

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Según registros de la Décima Región Sanitaria, en el décimo departamento hay 415 camas de internación en todos los centros asistenciales dependientes del Ministerio de Salud. Esta cantidad es para 800.871 habitantes, lo que en promedio significa una cama por cada 1.929 personas.

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La cantidad total incluye los servicios de maternidad, cirugía, pediatría, neonatología, clínica médica, terapia intensiva y traumatología.

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De las 415 camas, la mayor cantidad está concentrada en Ciudad del Este, con 172 camas, sumando las del Hospital Regional de Ciudad del Este y las del Hospital Los Ángeles, que opera mediante un acuerdo entre la Fundación Tesãi y el Ministerio de Salud.

En otros distritos alejados, como San Cristóbal y San Alberto, disponen de solo dos camas cada uno para todo el distrito. En estos y otros casos, se recurre a los traslados, que también dependen de la disponibilidad de ambulancias y combustible.

Proyecto del Hospital General del Este

El nuevo Hospital General del Este contará con 56 unidades de terapia intensiva y 204 camas de internación. Es decir, tendrá solo 60 camas más que el actual Hospital Regional de Ciudad del Este, que actualmente cuenta con 144 camas y está colapsado prácticamente de forma permanente.

Nuevo Hospital General del Este tendrá solo 56 camas más que el actual Hospital Regional

Conforme al anuncio oficial, el nuevo Gran Hospital del Este será construido en la Villa Militar de la Tercera División de Infantería, que tiene unas 8,7 hectáreas. La obra, que sería financiada por Itaipú, es un pedido de larga data de pobladores, autoridades y gremios locales.