Nuevo Hospital General del Este tendrá solo 56 camas más que el actual Hospital Regional

Desde hace años, gremios de trabajadores de la salud y autoridades locales piden la construcción de un Gran Hospital del Este, debido a que el Hospital Regional de Ciudad del Este, centro de referencia de la región, está colapsado.

La cantidad de camas no da abasto, el techo tiene goteras, las paredes están llenas de moho y el piso está roto en varios sectores. Igualmente, los baños permanecen en mal estado, hediondos y muchos no funcionan.

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Conforme al anuncio oficial, el nuevo Gran Hospital del Este será construido en la Villa Militar de la Tercera División de Infantería, que tiene unas 8,7 hectáreas. Contará con 56 unidades de terapia intensiva y 204 camas de internación, mediante la financiación de Itaipú.

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El Hospital Regional actualmente cuenta con 144 camas de internación y está colapsado prácticamente de forma permanente. Es decir, contar solo con 56 camas más no sería suficiente para la gran demanda.

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Al respecto, el director de la Décima Región Sanitaria, Federico Schrodel, explicó que el nuevo sistema de salud obliga a trabajar en red. Esto implica, según dijo, fortalecer los niveles primarios de atención para dar respuestas a los usuarios.

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“El objetivo es fortalecer la red de salud, no disminuir la cantidad de camas. Con las experiencias que se fueron dando a lo largo del tiempo en la salud pública, lo ideal es que un edificio no concentre a toda la población de un millón de personas”.

Conforme al proyecto, el nuevo Hospital General será el centro de mayor complejidad y el Hospital Regional seguirá funcionando, previa reestructuración.

Ubicación estratégica

Geográficamente, el nuevo hospital estará en un punto estratégico de conexión con otros centros asistenciales vecinos. Quedará a 9 kilómetros de la ciudad de Minga Guazú, a 8 kilómetros del Hospital de Ciudad del Este, a 11 kilómetros del Hospital de Presidente Franco y a 24 kilómetros de Hernandarias.

En cuanto a recursos humanos, un equipo multidisciplinario analizará cuántas nuevas contrataciones se requerirán para que el nuevo hospital funcione.