ABC en el Este
18 de agosto de 2026 a la - 11:30

Investigan muerte de un paraguayo hallado dentro de su camión en Foz de Yguazú

El cuerpo sin vida José María Gómez Ramírez fue encontrado en la cabina de su camión
El cuerpo sin vida José María Gómez Ramírez fue encontrado en la cabina de su camión.Oops Noticia Foz

BRASIL. Un camionero paraguayo fue hallado sin vida anoche en el predio de una estación de servicios ubicada sobre la ruta BR-277, en la zona de Três Lagoas de la ciudad brasileña de Foz de Yguazú

Por ABC Color

La víctima fue identificada como José María Gómez Ramírez (36), cuyo cuerpo fue encontrado en la cabina del camión cargado con papas procedente del estado de São Paulo y tenía como destino Paraguay.

Según los datos, Gómez Ramírez había llegado al sitio el domingo al mediodía. Desde allí se habría mantenido comunicación con sus familiares mediante WhatsApp y con la empresa para la que trabajaba a través de la radio instalada en el vehículo.

Sin embargo, en la mañana de ayer dejó de responder los mensajes, por lo que sus familiares contactaron con otro camionero quien se dirigió al sitio para verificar lo ocurrido.

Al abrir la puerta de la cabina, encontró al camionero recostado en el sector utilizado para dormir, pero desafortunadamente sin signos de vida.

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Según los primeros datos, el cuerpo no presenta lesiones externas, aunque deberá ser sometido a una autopsia para determinar la causa de muerte y posterior entrega a los familiares.