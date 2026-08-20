Detienen a dos jóvenes con armas, pasamontañas y una réplica de fusil

El procedimiento policial se realizó alas 01:30 aproximadamente de este jueves, entre los barrios Santo Domingo y Bella Vista de Hernandarias, en prosecución a denuncias de asaltos ocurridos en horas de la madrugada.

Los aprehendidos fueron identificados como Arnaldo Samuel Espínola Vera (20) y Willians López Barrios (24). De acuerdo con la Policía, ambos no cuentan con antecedentes penales, un aspecto que llamó la atención de los investigadores.

La intervención se inició cuando los agentes divisaron un automóvil Toyota Vitz, color negro, con chapa AAXH 881, cuyos ocupantes, al percatarse de la presencia policial, aceleraron la marcha y realizaron una maniobra para intentar evadir el control. Se inició una persecución y, a pocas cuadras, los agentes lograron interceptar el vehículo y reducir a sus ocupantes.

Durante la inspección, los intervinientes incautaron un revólver calibre .38, una escopeta calibre 28, una réplica de fusil M4, además de cartuchos, dos pasamontañas, tres aparatos celulares, un cuchillo táctico, prendas de vestir y otros elementos.

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Sospechan que iban a ingresar a una vivienda

Según el jefe del Departamento de Investigaciones, Wilfrido Maldonado, los jóvenes se encontraban preparados para cometer un robo durante la madrugada. La principal información que manejan apunta a que tenían la intención de ingresar a un domicilio de la zona.

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Los investigadores también sospechan que los dos aprehendidos no actuarían solos y que formarían parte de un grupo integrado por más personas. Incluso, una persona que sí registra antecedentes que estaría reclutando a jóvenes sin antecedentes para incorporarlos.

¿Qué está sucediendo con nuestros jóvenes?

El jefe policial expresó su preocupación por el aumento de jóvenes sin antecedentes detenidos por asaltos y pidió analizar, como sociedad, qué está llevando a este sector a involucrarse en actividades ilícitas.

“Son jóvenes que no tienen ningún tipo de antecedentes. Es un dato llamativo que nos lleva a preguntarnos qué está sucediendo con nuestros jóvenes que quieren trabajar”, lamentó.