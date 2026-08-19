Detenidos en CDE vestidos de policías estaban por cometer otro asalto

El jefe de Investigaciones de la Policía Nacional en Alto Paraná, comisario principal Wilfrido Maldonado, explicó que los cuatro sospechosos estaban siendo investigados por otros hechos y que, al momento de ser interceptados, se preparaban para cometer un nuevo asalto domiciliario.

“Pudimos aprehender y detener a estas personas que estaban con la intención de cometer otro hecho punible”, expresó.

La hipótesis policial se sostiene en que hallaron en poder de los detenidos un croquis que detallaba parte de la vivienda que presuntamente pretendían asaltar. En el esquema figuraban uno de los dormitorios y la ubicación de una caja fuerte.

Los detenidos fueron identificados como Patricio Vera Sánchez (35), César Ramón Alviso Duarte (42), Fabio Ramón Maidana Ortigoza (27) y Elvio Paiva Riveros (42).

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Armas y prendas utilizadas en otros asaltos

Durante el procedimiento también fueron incautadas armas y otras evidencias que, de acuerdo con los investigadores, vincularían a los sospechosos con otros hechos.

Entre los elementos encontrados había prendas que habrían sido utilizadas en el asalto domiciliario ocurrido el 11 de agosto, además de otros objetos que presuntamente eran empleados para cometer atracos.

El comisario indicó que los detenidos cuentan con frondosos antecedentes.

Uno de los detenidos, Patricio Vera Sánchez, registra una orden de captura por robo agravado. Los otros tres fueron aprehendidos y no registraban antecedentes, aunque los investigadores no descartan que estos hayan sido eliminados a través de un oficio judicial.

Investigan violento asalto domiciliario

Los investigadores sospechan que los detenidos serían los autores de un violento asalto domiciliario ocurrido el 11 de agosto en una vivienda ubicada en el Km 11, lado Acaray, de Ciudad del Este.

En aquella ocasión, tres hombres con los rostros cubiertos ingresaron a la vivienda y redujeron con suma violencia a los ocupantes, incluso frente a sus hijos menores de edad.

El comisario reveló que los delincuentes en dicho atraco se llevaron G. 15 millones.

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Se hacían pasar por policías

Los cuatro fueron interceptados esta madrugada durante un procedimiento realizado sobre la avenida Carlos Alberto Sarubbi, en el Km 10, lado Acaray. Según los datos policiales, cuando los agentes intentaron verificar el vehículo en el que se desplazaban, el conductor realizó maniobras peligrosas para intentar escapar.

Tras ser interceptados y descender del vehículo, los sospechosos llevaban prendas similares a los uniformes utilizados por agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional.

Durante el procedimiento se incautaron dos automóviles, un revólver calibre .357 con seis proyectiles, una pistola calibre 6,35 con cinco cartuchos, chalecos tácticos, prendas con inscripción de Investigaciones, cinco quepis, tres pasamontañas, celulares y una pata de cabra.

Los cuatro fueron trasladados hasta la base del Departamento de Investigaciones de Alto Paraná, donde quedaron a disposición de las autoridades.