Asaltan depósito en Ciudad del Este y se alzan con US$ 20.000 y reales

El asalto ocurrió alrededor de las 06:50, a unas dos cuadras de la avenida Alejo García, en el barrio Juan E. O’Leary, conocido como Catedral.

El propietario, Bilal Nemr, de nacionalidad libanesa, relató que tres hombres encapuchados irrumpieron en el establecimiento a bordo de un automóvil Toyota Premio, de color plateado y sin chapa.

Los delincuentes habrían ingresado aprovechando el momento en que un vehículo de la empresa llegaba al local. Una vez dentro, redujeron al guardia de seguridad, Roque Guandú, a quien le arrebataron un revólver calibre .38.

Posteriormente, los asaltantes anunciaron el asalto al propietario y a los demás trabajadores y se apoderaron de una caja que contenía aproximadamente US$ 20.000 y G. 8.000 en reales.

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Tras concretar el robo, los delincuentes abandonaron el establecimiento y huyeron del sitio.

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Agentes del Departamento de Investigaciones de Alto Paraná fueron convocados para analizar las imágenes de las cámaras de seguridad del depósito y de los alrededores, con el objetivo de reconstruir la ruta de escape e identificar a los responsables del asalto.