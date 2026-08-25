“Puro Engaño”: investigan red que llevaba paraguayas a Brasil para explotación sexual

Los allanamientos fueron ejecutados en los municipios brasileños de Missal, San Miguel de Iguazú e Itaipulândia, estado de Paraná, donde los investigadores buscan desmantelar una estructura criminal que, según las investigaciones, captaba y trasladaba mujeres desde Paraguay y Argentina al Brasil para ser explotadas sexualmente.

La investigación se inició tras la denuncia de la desaparición de una joven argentina en situación de vulnerabilidad en la región fronteriza. Mediante la cooperación del Comando Tripartito, agentes brasileños lograron localizarla y rescatarla en noviembre de 2025, cuando se encontraba dentro de un local nocturno ubicado en una zona rural de Missal.

A partir de ese caso, los investigadores identificaron indicios de una estructura dedicada a la trata de personas. Según datos, un intermediario se encargaba de llevar a las mujeres y cobraba 300 reales por cada traslado.

Inicialmente, el costo era asumido por los propietarios de los establecimientos, pero posteriormente el monto era convertido en una deuda para las mujeres. De esta manera, las víctimas comenzaban a trabajar ya endeudadas y quedaban sometidas al pago de las sumas exigidas.

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Asimismo, aplicaban multas de hasta 1.000 reales por incumplir las reglas impuestas por los responsables de los establecimientos.

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Tres paraguayas en situación irregular

Durante los allanamientos fueron encontradas tres mujeres paraguayas en situación migratoria irregular en uno de los establecimientos intervenidos.

Las mujeres fueron identificadas y escuchadas por los agentes de la Policía Federal. El operativo también terminó con la detención de una persona por posesión de un arma de fuego.

Según la Policía Federal, el nombre “Puro Engaño” hace referencia a las falsas promesas de trabajo y remuneración que presuntamente eran utilizadas para captar a mujeres en situación de vulnerabilidad.