Video: Así una banda de delincuentes hurtó mercaderías de un depósito en Ciudad del Este

El hecho ocurrió durante la madrugada de este martes en un establecimiento denominado La Blanca, ubicado sobre la calle Senador Long, en esta capital departamental.

Según las imágenes del circuito cerrado, los sospechosos llegaron al lugar a bordo de un furgón Toyota Hiace de color blanco. Posteriormente, violentaron el candado del portón e ingresaron para concretar el hurto.

El hecho fue alertado a través del Sistema 911, por lo que agentes de la Comisaría 7ª del barrio San José acudieron hasta el lugar. Allí fueron recibidos por un funcionario de una empresa de seguridad, quien informó que el personal de monitoreo detectó el ingreso de aproximadamente cinco personas al depósito.

Posteriormente, el encargado del local, un ciudadano bangladesí, de 29 años, se presentó en el sitio y, en compañía de los agentes, ingresó al depósito para verificar lo ocurrido. Tras realizar un inventario, constató el faltante de una notebook Acer de color plateado, 12 cajas que contenían maletas y termos, además de USD 800.

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Agentes del Departamento de Investigaciones y de Criminalística también acudieron al lugar para levantar evidencias y analizar las imágenes del circuito cerrado, con el objetivo de identificar a los responsables del hurto.