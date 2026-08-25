“Ya no sirve”: directora y pobladores de Itakyry exigen construir un nuevo hospital

La movilización de los pobladores se debe a que la Gobernación de Alto Paraná pretende reparar la estructura del Centro de Salud de Itakyry. Sin embargo, los usuarios sostienen que el edificio debe ser reemplazado por completo.

Los afectados afirmaron que no permitirán que se invierta en reparaciones cuando lo que se necesita es un nuevo hospital.

Acalorada discusión por millonaria adjudicación para reparar el Centro de Salud de Itakyry

Los manifestantes señalaron que la estructura podría derrumbarse en cualquier momento, debido a las grietas y desprendimientos que presenta en varios sectores. Afirmaron que permanecerán movilizados hasta lograr que se apruebe la construcción de un nuevo hospital.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También repudiaron que se hayan aprobado más de G. 5.000 millones para la refacción, cuando ese monto podría utilizarse para construir una nueva estructura.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La directora del centro asistencial, Lucía Jiménez, también cuestionó el plan de recurrir a la refacción y responsabilizó a las autoridades departamentales por el pésimo estado del establecimiento.

“No acepto la refacción porque es una total falta de respeto, no solamente hacia nosotros, los profesionales, que a diario sufrimos ahí, sino también hacia todas las personas que acuden diariamente al centro de salud. Los itaquyryenses merecemos un hospital digno y que se haga de cero”, afirmó.

Itakyry: denuncian presuntas irregularidades en la Municipalidad

Afirmó que la actual estructura ya no sirve, por lo que es imposible refaccionarla o repararla, y sostuvo que su postura no responde a intereses partidarios, sino a la defensa de la población.

“Estoy indignada y quiero que sepan que no estoy en contra del partido político, porque soy colorada. Estoy actuando de una manera personal porque estoy a favor de la gente pobre. Si fuese por mí, hace ratísimo renunciaba a la dirección y, más todavía, al Ministerio de Salud, pero estoy ahí sufriendo con la gente y apoyando lo que corresponde al distrito de Itakyry. Como médica, no acepto la refacción de ese predio”, manifestó.

El plan de la Gobernación de Alto Paraná

En una sesión extraordinaria realizada la semana pasada, la Junta Departamental de Alto Paraná aprobó una cuestionada adjudicación de licitación por G. 5.206.874.000 para la ampliación y refacción del deteriorado Centro de Salud de Itakyry.

USF abandonada se convierte en aguantadero de drogadictos en Itakyry

La licitación fue adjudicada al Consorcio Tape Pyahu por la Gobernación de Alto Paraná, a cargo de César Torres (ANR-HC). El consorcio está integrado por las firmas unipersonales de Diego Armando Mercado Brítez y Fernando Javier González Recalde.

El proyecto contempla la construcción de un nuevo edificio de unos 800 metros cuadrados y la reestructuración de parte de la infraestructura existente, que presenta paredes resquebrajadas y sectores a punto de colapsar.