Itakyry: denuncian presuntas irregularidades en la Municipalidad

Las irregularidades fueron detectadas durante el corte administrativo y consisten mayormente en presuntas exoneraciones irregulares de patentes al rodado y comerciales que habrían beneficiado a familiares y allegados del intendente saliente. Los datos indican que, hasta el momento, se detectó un daño patrimonial de G. 152.000.000 en apenas seis meses.

El concejal Fabio Mendoza (PLRA) explicó que durante el proceso de revisión administrativa se identificaron exoneraciones de impuestos al rodado y patentes comerciales a personas con alto poder adquisitivo, en contravención a la Ley Orgánica Municipal.

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“Encontramos que hubo mucha exoneración a personas muy pudientes”, afirmó el edil.

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El concejal detalló que la normativa solo permite exoneraciones a instituciones sin fines de lucro, como bomberos, puestos de salud y entidades de seguridad. Sin embargo, en este caso, los familiares del intendente saliente fueron exonerados del impuesto al rodado.

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Intentamos obtener la versión de Miguel Soria, pero no respondió las llamadas.

Además de las exoneraciones, también se detectaron otras irregularidades en la gestión municipal, como pagos anticipados a empresas para obras viales aún no ejecutadas.

“Se hicieron algunas transferencias de montos muy elevados en los últimos días de junio para arreglo y adecuación de caminos. No sabemos si existen esas obras”, alertó Mendoza.

Afirmó que, en algunos casos, las transferencias se realizaron incluso antes de la firma de los contratos.

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Las presuntas irregularidades serán denunciadas ante la Contraloría General de la República (CGR), según adelantó el concejal Mendoza. Manifestó que mañana harán llegar la denuncia con copias de los documentos que respaldan las exoneraciones y los pagos cuestionados.

En busca del rekutu

Miguel Soria había renunciado al cargo tras postularse para un nuevo período al frente de la Municipalidad en las próximas elecciones municipales. Él no logró los votos necesarios para imponer a un reemplazante de su mismo equipo político, por lo que los concejales colorados de la disidencia se unieron a los liberales para imponer a Verónica Ayala.

¿Qué recursos maneja la comuna?

La Municipalidad de Itakyry es uno de los municipios con mayores necesidades de Alto Paraná. Está ubicada al norte del departamento y es una de las más olvidadas en materia de salud, educación y obras viales.

La comuna maneja un presupuesto anual de G. 18.000 millones. Este monto ya incluye recursos propios, transferencias por royalties y Fondo Nacional de Alimentación Escolar en Paraguay (Fonaes).