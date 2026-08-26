Presidente Franco coordina acciones preventivas ante amenaza del fenómeno El Niño

El encuentro reunió a representantes de la Municipalidad de Presidente Franco, Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Cruz Roja, Hospital Distrital, SENEPA y Club de Leones. Durante la reunión se conformó el Comité de Emergencia Distrital, que estará encabezado por el intendente Roque Godoy, con el acompañamiento del presidente de los Bomberos Voluntarios, José Velázquez Ordóñez.

Entre las primeras medidas se acordó realizar un relevamiento de las zonas consideradas de riesgo, principalmente aquellas próximas al río Monday y río Paraná, además de identificar a las familias que podrían verse afectadas, posibles albergues y los recursos disponibles para atender una eventual emergencia.

Velázquez señaló que existe preocupación por sectores como los barrios María Auxiliadora, San Juan, San Miguel, Villa Baja, Tres Fronteras y San Roque, además de comunidades ubicadas en el kilómetro 9, a orillas del río Monday.

“Queremos estar preparados para lo peor, pero esperando lo mejor. Lo ideal es que estemos prevenidos ante cada evento y tener bien establecidos los canales y mecanismos de respuestas”, explicó el representante de los bomberos.

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Limpieza de cauces

Como parte de las acciones preventivas, las instituciones programaron para el 2 de septiembre una minga ambiental para la limpieza del cauce del arroyo Mbói Hovy y arroyo Saltito.

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El intendente Roque Godoy destacó la importancia de la coordinación entre las instituciones para anticiparse a posibles situaciones de emergencia.

“Queremos anticiparnos y prepararnos para una eventual situación de emergencia”, manifestó.

El comité también prevé mantener coordinación con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para facilitar una eventual asistencia y acceso a recursos en caso de que el distrito sea afectado por fenómenos climáticos severos.

La próxima reunión fue fijada para dentro de 15 días, cuando se evaluarán las primeras acciones realizadas y se establecerán nuevas medidas preventivas.