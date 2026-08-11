Contrarreloj: continúan descolmatando arroyos para prevenir inundaciones por El Niño

Continúan los trabajos de descolmatación y limpieza de arroyos y otros cauces hídricos de ciudades del área metropolitana de Asunción que desembocan en el río Paraguay, ante pronósticos meteorológicos que predicen un incremento importante de las lluvias en las próximas semanas a consecuencia del fenómeno climático El Niño.

El objetivo de estos trabajos es garantizar que el agua de lluvia fluya sin impedimentos por los arroyos hasta el río, evitando estancamientos que puedan resultar en inundaciones.

En comunicación con ABC Cardinal este martes, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, comentó que, tras la culminación de las obras de descolmatación en el arroyo San Lorenzo de la ciudad del mismo nombre, hoy personal del Comando Logístico del Ejército paraguayo se trasladará al arroyo Damián, en la ciudad de Limpio, para comenzar allí los trabajos.

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Si el agua no tiene salida al río Paraguay por el arroyo Damián, se pueden producir inundaciones tanto en Limpio como en la vecina ciudad de Luque, advirtió el ministro González.

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Carrera contra el tiempo

Los trabajos de descolmatación en el arroyo Damián se llevarán a cabo con maquinaria del Comando de Ingeniería del Ejército y del Ministerio de Obras Públicas, añadió.

Comentó también que una excavadora similar será enviada hoy a la ciudad de Pilar, departamento de Ñeembucú, también ubicada a orillas del río Paraguay, para comenzar trabajos de descolmatación.

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“Estamos haciendo el esfuerzo para que los trabajos estén terminados para cuando comiencen las lluvias”, dijo el ministro.

Los pronósticos meteorológicos indican que el fenómeno climático El Niño podría comenzar a incidir en Paraguay con un incremento de las lluvias desde los últimos días del corriente mes de agosto.