Ciudad del Este: se espera un marcado aumento de la temperatura antes de la llegada de lluvias

Para este jueves, se prevé una jornada cálida, con cielo parcialmente nublado y vientos moderados del norte. La temperatura mínima será de 20 °C, mientras que la máxima alcanzará los 30 °C.

El calor aumentará considerablemente el viernes 28, jornada que se presentará muy calurosa, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos moderados del norte. La temperatura oscilará entre 23 °C y 36 °C.

Lluvias dispersas para el sábado

Las condiciones meteorológicas cambiarían el sábado, cuando se espera un ambiente cálido a caluroso, cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 22 °C y 36 °C.

Meteorología anuncia además vientos del norte que posteriormente rotarán al sur, acompañados de lluvias dispersas en la jornada.

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El pronóstico coincide con la tendencia de un paulatino aumento de las temperaturas en el país durante estos días, con máximas superiores a los 35 °C en varias localidades.

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De esta manera, el panorama para Ciudad del Este marca un ascenso del calor entre jueves y viernes, seguido de un aumento de la nubosidad y la posibilidad de precipitaciones dispersas durante el sábado.