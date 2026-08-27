Hallan más polvo sospechoso y otros objetos prohibidos en la cárcel de Minga Guazú

Una nueva requisa realizada en el Centro Penitenciario de Reinserción Social de Minga Guazú permitió nuevamente la incautación de objetos prohibidos y sustancias de procedencia desconocida dentro de los módulos 7 y 8, destinados a personas privadas de libertad consideradas de alta peligrosidad y máxima seguridad.

Participaron agentes de la Comisaría 8ª de Minga Guazú, personal de comisarías aledañas y un pelotón de efectivos de las Agrupaciones de Acciones Tácticas (ATT), con apoyo de agentes penitenciarios.

Durante la inspección de varias celdas fueron encontrados seis estoques, cinco teléfonos celulares, un cargador portátil, una bombilla de metal, una caja de cigarrillos y dos encendedores, entre otros elementos.

Además de los objetos prohibidos, los agentes encontraron una bolsa de polietileno blanco que contenía 43,7 gramos de un polvo que reaccionó negativo a cocaína.

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No obstante, para determinar su composición el fiscal Manuel Rojas Rodríguez, ordenó la remisión de la muestra al Laboratorio Forense para un estudio más preciso. No obstante, se sospecha que sería para la elaboración de explosivos.

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Otro hallazgo reciente

El viernes pasado, durante el control de acceso e inspección de encomiendas, agentes penitenciarios detectaron una anomalía en el interior de un termo que una mujer pretendía entregar a una persona privada de libertad alojada en el Módulo 1 Alta.

La inspección permitió localizar un compartimento oculto que contenía aproximadamente 30 gramos de un polvo de aspecto similar a la arcilla, con puntos negros, además de unos 100 mililitros de una sustancia líquida.

Ante la posibilidad de que los materiales pudieran estar vinculados con la elaboración de un explosivo, fueron convocados especialistas del Departamento de Criminalística y personal explosivista del Grupo Especial de Operaciones (GEO). Una prueba preliminar de fuego registró una reacción positiva.