Amenazas desde la cárcel de Minga Guazú: incautan celular tras denuncia

Según el informe del Ministerio de Justicia, la mujer se presentó aproximadamente a las 12:55 del viernes en el Centro Penitenciario de Minga Guazú y manifestó ante el director del establecimiento y el Consejo Asesor que era víctima de amenazas de muerte y hostigamiento a través de llamadas telefónicas.

La denunciante señaló como presunto responsable a un recluso alojado en el módulo N.º 6, planta alta, de acuerdo con el reporte oficial.

Ante la gravedad de la denuncia, siempre según el Ministerio de Justicia, el director del penal ordenó una requisa preventiva con acompañamiento de agentes de la Policía Nacional.

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Incautan celular y un elemento punzante

Durante el procedimiento, las autoridades penitenciarias encontraron un teléfono celular, con una tarjeta SIM y su cargador, informó el Ministerio de Justicia.

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También fue localizado un elemento punzante consistente en una planchuela de hierro de aproximadamente 25 centímetros, envuelta en una tela de color azul.

Posteriormente, la denunciante entregó a las autoridades el número telefónico desde el cual, según manifestó, había recibido las amenazas.

Celular incautado respondió a la llamada

El informe oficial señala que un integrante del Consejo Asesor realizó una llamada al número proporcionado por la mujer desde un teléfono institucional o personal.

De acuerdo con el Ministerio de Justicia, durante la llamada respondió el aparato celular que había sido incautado durante la requisa. La institución calificó este hecho como un elemento de verificación dentro del procedimiento administrativo y de seguridad.

El Ministerio no atribuye judicialmente las amenazas al recluso, sino que lo señala como presunto responsable a partir de la denuncia presentada.

Trasladan al sospechoso a otro módulo

Como medida preventiva, las autoridades dispusieron el traslado del recluso al módulo N.º 8, planta baja, donde quedó bajo el régimen cerrado especial, según el informe del Ministerio de Justicia.

Los elementos incautados quedaron sujetos a las actuaciones administrativas correspondientes y podrían ser remitidos a las autoridades competentes si así lo requiere la investigación.

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Ministerio de Justicia abrirá sumario

El Ministerio de Justicia anunció la apertura de un sumario administrativo para determinar cómo ingresó el teléfono celular al establecimiento penitenciario y de qué manera llegó a manos del interno.

Asimismo, la institución informó que investigará una eventual complicidad, connivencia o participación de agentes penitenciarios o funcionarios que pudieran haber facilitado el ingreso, la tenencia o el acceso a elementos prohibidos dentro del penal.

Según el comunicado, estas investigaciones buscarán individualizar responsabilidades y determinar las medidas administrativas y disciplinarias que correspondan conforme a la normativa vigente.

El Ministerio de Justicia sostuvo además que mantiene una política de “tolerancia cero” frente al ingreso y la tenencia de elementos prohibidos en los establecimientos penitenciarios.