Médicos rompen el cordón policial y avanzan hacia el Puente de la Amistad

Los profesionales de la salud de distintos centros asistenciales de Alto Paraná partieron esta mañana desde la carpa de la resistencia, instalada frente al Hospital Regional de Ciudad del Este, y marcharon por la Ruta PY07 y posteriormente por la PY02 con la intención de llegar hasta la zona del puente internacional.

En el trayecto, un importante contingente policial les cerró el paso y evitó, inicialmente, que la movilización continuara hacia el Puente de la Amistad. Ante esta situación, los manifestantes se concentraron en la rotonda Oasis y procedieron a bloquear los accesos tanto de entrada como de salida del país, generando filas de vehículos que se extendieron por varios kilómetros.

En un momento dado, los manifestantes lograron superar el cordón policial y ahora se dirigen hacia el Puente de la Amistad.

Advierten con nueva huelga y renuncias

La movilización se produce en el último día de la huelga nacional de médicos, medida que se inició el lunes y contempla reclamos relacionados con salarios dignos, mejores condiciones laborales, infraestructura adecuada y disponibilidad de medicamentos e insumos.

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Idalia Medina, presidenta de la Asociación de Médicos de Alto Paraná, anunció que los profesionales del departamento continuarán con sus medidas de fuerza una vez concluido el plazo de la huelga nacional.

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Medina aseguró que 70 cirujanos pediátricos de todo el país ya habrían firmado sus renuncias y que la medida podría concretarse si el Gobierno no ofrece una respuesta a sus reclamos.

La dirigente también cuestionó la gestión de la ministra de Salud, María Teresa Barán, y pidió que renuncie si no podrá manejar la situación.