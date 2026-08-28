Pareja es detenida en Foz tras presuntamente vender a su bebé en Ciudad del Este

La investigación está a cargo del Núcleo de Protección de Niños y Adolescentes (Nucria), que comenzó a seguir el caso luego de recibir información sobre la presunta venta del menor de edad.

Las primeras diligencias llevaron a los investigadores hasta la madre del niño. Durante el procedimiento, los agentes encontraron aproximadamente 11.000 reales (poco más de G. 12.000.000) en efectivo en su poder, supuestamente productos de la venta.

Según el relato proporcionado a la Policía, la mujer tenía previsto reunirse con su pareja en la Terminal de Transporte Urbano, en el centro de Foz de Yguazú. Los agentes se dirigieron hasta el lugar y lograron detener al hombre.

El bebé habría sido entregado en Paraguay

Durante su declaración, la madre habría reconocido que ella y su pareja trajeron al bebé hasta Ciudad del Este, vendieron a su bebé a un desconocido por 15.000 reales (unos G. 17.000.000, al cambio actual).

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La investigación apunta además a una familiar que habría servido de intermediaria entre los padres y las personas que supuestamente recibió al niño.

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Localizaron al bebé tras su regreso a Brasil

La Policía recibió posteriormente información de que el bebé había regresado a Brasil y que se encontraba bajo el cuidado de una pareja.

Con esa información, los investigadores llegaron hasta el domicilio y rescataron al menor.

De acuerdo con la Policía Civil, el bebé no presentaba lesiones visibles en el cuerpo. Tras ser encontrado, quedó bajo la protección del Consejo Tutelar.

La investigación deberá establecer, entre otros puntos, quién recibió al bebé en Paraguay, por lo que se daría participación a la Policía Nacional, a través del Comando Tripartito, y cuál fue la participación de cada integrante de la presunta red.