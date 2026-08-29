ABC en el Este
29 de agosto de 2026 a la - 06:54

Tiempo cálido y con lluvias este fin de semana en el Este del país

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El tiempo permancerá inestable, nublado y lluvias este fin de semana en Ciudad del Este.

El ambiente cálido a caluroso se extenderá durante todo el fin de semana en Ciudad del Este y alrededores, según la Dirección Nacional de Meteorología. Igualmente, se anuncian lluvias dispersas tanto para este sábado como para el domingo.

Por ABC Color

El amanecer de hoy se presenta cálido y durante la tarde se prevé que persista un ambiente cálido a caluroso, con temperaturas máximas que llegarían a los 34 °C. Además, se espera un cielo mayormente nublado, vientos del norte, luego variables, y lluvias dispersas.

Las precipitaciones podrían registrarse de manera intermitente durante la jornada, por lo que no se descartan cambios temporales en las condiciones del tiempo. El ambiente continuará con elevada sensación térmica durante las horas de mayor temperatura.

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Para mañana, domingo, se prevén amaneceres frescos y una tarde cálida a calurosa. Las temperaturas mínimas variarían entre 21 y 22 °C, mientras que las máximas se ubicarían entre 28 y 30 °C. El cielo permanecería mayormente nublado, con vientos variables, luego del sur, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas.

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El cambio en la dirección de los vientos durante el domingo podría favorecer un leve descenso de las temperaturas, aunque las condiciones seguirían siendo inestables.