Clima en Paraguay: ¿Bajará la temperatura este fin de semana?

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada muy calurosa con cielos parcialmente nublados y vientos moderados del norte, aunque estos rotarían y vendrían del sector sur en la parte final de la jornada.

Si bien la mayor parte del país no registraría lluvias o tormentas eléctricas hoy, se registraría un aumento de la nubosidad y hay probabilidades de precipitaciones dispersas en el sur.

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Entre mañana, sábado, y el domingo, las precipitaciones se extenderían a la mayor parte del resto del país, incluyendo a Asunción, acompañadas por ocasionales tormentas eléctricas.

Alivio del calor intenso

El ambiente se mantiene muy caluroso en Paraguay, con temperaturas máximas que hoy llegarían a 36 grados centígrados en Asunción y Ciudad del Este, 34 en Encarnación y hasta 41 en el Chaco.

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Ciudad Temperatura mínima del viernes Temperatura máxima del viernes Concepción 25 °C 39 °C San Pedro 25 °C 39 °C Caacupé 24 °C 35 °C Villarrica 24 °C 36 °C Coronel Oviedo 25 °C 37 °C Caazapá 24 °C 36 °C Encarnación 24 °C 34 °C San Juan Bautista 24 °C 34 °C Paraguarí 25 °C 36 °C Ciudad del Este 23 °C 36 °C Asunción 24 °C 36 °C Pilar 23 °C 32 °C Pedro Juan Caballero 24 °C 36 °C Salto del Guairá 21 °C 36 ºC Pozo Colorado 26 °C 38 °C Fuerte Olimpo 26 °C 41 °C Mariscal Estigarribia 26 °C 39 °C

Sin embargo, mañana se registraría un notable descenso de la temperatura, con máximas entre 28 y 29 grados en Asunción hasta el domingo, y mínimas alrededor de 20 grados.