Clima en Paraguay: ¿Bajará la temperatura este fin de semana?

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada muy calurosa con cielos parcialmente nublados y vientos moderados del norte, aunque estos rotarían y vendrían del sector sur en la parte final de la jornada.
Si bien la mayor parte del país no registraría lluvias o tormentas eléctricas hoy, se registraría un aumento de la nubosidad y hay probabilidades de precipitaciones dispersas en el sur.
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Entre mañana, sábado, y el domingo, las precipitaciones se extenderían a la mayor parte del resto del país, incluyendo a Asunción, acompañadas por ocasionales tormentas eléctricas.
Alivio del calor intenso
El ambiente se mantiene muy caluroso en Paraguay, con temperaturas máximas que hoy llegarían a 36 grados centígrados en Asunción y Ciudad del Este, 34 en Encarnación y hasta 41 en el Chaco.
|Ciudad
|Temperatura mínima del viernes
|Temperatura máxima del viernes
Concepción
25 °C
39 °C
San Pedro
25 °C
39 °C
Caacupé
24 °C
35 °C
Villarrica
24 °C
36 °C
Coronel Oviedo
25 °C
37 °C
Caazapá
24 °C
36 °C
Encarnación
24 °C
34 °C
San Juan Bautista
24 °C
34 °C
Paraguarí
25 °C
36 °C
Ciudad del Este
23 °C
36 °C
Asunción
24 °C
36 °C
Pilar
23 °C
32 °C
Pedro Juan Caballero
24 °C
36 °C
Salto del Guairá
21 °C
36 ºC
Pozo Colorado
26 °C
38 °C
Fuerte Olimpo
26 °C
41 °C
Mariscal Estigarribia
26 °C
39 °C
Sin embargo, mañana se registraría un notable descenso de la temperatura, con máximas entre 28 y 29 grados en Asunción hasta el domingo, y mínimas alrededor de 20 grados.