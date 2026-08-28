Clima
28 de agosto de 2026 a la - 05:28

Clima en Paraguay: ¿Bajará la temperatura este fin de semana?

Río Paraguay con el cielo nublado
Marta Escurra

Este viernes registraría de nuevo temperaturas altas en todo el país, con máximas por encima de 40 grados centígrados en algunos puntos, sin lluvias en la mayor parte del territorio paraguayo. Pero los próximos días traerían cambios de las condiciones del tiempo.

Por ABC Color

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada muy calurosa con cielos parcialmente nublados y vientos moderados del norte, aunque estos rotarían y vendrían del sector sur en la parte final de la jornada.

Si bien la mayor parte del país no registraría lluvias o tormentas eléctricas hoy, se registraría un aumento de la nubosidad y hay probabilidades de precipitaciones dispersas en el sur.

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Entre mañana, sábado, y el domingo, las precipitaciones se extenderían a la mayor parte del resto del país, incluyendo a Asunción, acompañadas por ocasionales tormentas eléctricas.

Alivio del calor intenso

El ambiente se mantiene muy caluroso en Paraguay, con temperaturas máximas que hoy llegarían a 36 grados centígrados en Asunción y Ciudad del Este, 34 en Encarnación y hasta 41 en el Chaco.

CiudadTemperatura mínima del viernesTemperatura máxima del viernes

Concepción

25 °C

39 °C

San Pedro

25 °C

39 °C

Caacupé

24 °C

35 °C

Villarrica

24 °C

36 °C

Coronel Oviedo

25 °C

37 °C

Caazapá

24 °C

36 °C

Encarnación

24 °C

34 °C

San Juan Bautista

24 °C

34 °C

Paraguarí

25 °C

36 °C

Ciudad del Este

23 °C

36 °C

Asunción

24 °C

36 °C

Pilar

23 °C

32 °C

Pedro Juan Caballero

24 °C

36 °C

Salto del Guairá

21 °C

36 ºC

Pozo Colorado

26 °C

38 °C

Fuerte Olimpo

26 °C

41 °C

Mariscal Estigarribia

26 °C

39 °C

Sin embargo, mañana se registraría un notable descenso de la temperatura, con máximas entre 28 y 29 grados en Asunción hasta el domingo, y mínimas alrededor de 20 grados.