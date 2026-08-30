Anuncian tiempo inestable para este domingo en el Este del país

Durante la jornada de hoy se espera un día cálido, con cielo mayormente nublado, vientos variables, luego del sur, además de lluvias dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima será de 20 °C y la máxima alcanzará los 30 °C.

Durante el día, la rotación del viento podría generar un leve descenso de la temperatura ambiente, por lo que las condiciones previstas podrían variar a medida que avance la jornada.

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El escenario meteorológico previsto para este domingo se mantendrá inestable, con alternancia de periodos de cielo mayormente nublado y lluvias dispersas, algunas de ellas acompañadas de tormentas eléctricas.

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Mientras que para mañana lunes se espera una jornada fresca a cálida, con cielo mayormente nublado, vientos del sur, lluvias y ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima anunciada es de 19 °C y la máxima de 25 °C.