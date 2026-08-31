Asesinan a tiros a un joven en un inquilinato de Ciudad del Este

La víctima fatal fue identificada como Ramón Emanuel Sanabria (24),quien registraba una orden de captura desde septiembre de 2020, por un supuesto caso de tentativa de homicidio, según consta en el sistema informático de la Policía Nacional.

Según el reporte de la Comisaría 31ª del barrio San Juan, vecinos manifestaron a los intervinientes que la víctima y el supuesto atacante mantuvieron una breve discusión. Momentos después, escucharon varios disparos y, al salir a verificar lo ocurrido, encontraron a Sanabria tendido en el suelo.

El personal policial que acudió al sitio encontró al joven tendido en la vía pública e intentó auxiliarlo para trasladarlo a un centro asistencial. Sin embargo, bomberos voluntarios que llegaron posteriormente constataron que ya no presentaba signos vitales.

Sospechoso huyó del lugar

El supuesto autor del asesinato está identificado como Miguel Ángel Coronel Matto (37), quien trabaja como guardia de seguridad y reside en el mismo inquilinato. Tras el ataque, abordó una motocicleta y huyó del sitio.

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El hecho fue comunicado al agente fiscal de turno, Gabriel Segovia, y a personal del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional, quienes se constituyeron al lugar para el levantamiento de evidencias.