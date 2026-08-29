Intento de homicidio contra exconvicto que fue procesado por sicariato

El intento de sicariato se produjo ayer viernes, a las 16:15 aproximadamente, en la compañía San Solano del distrito de San Pedro del Paraná, departamento de Itapúa

El herido fue identificado como Delcio Rojas Cáceres, de 27 años, con varios antecedentes penales.

Policías de la comisaría 48° de San Solano informaron a la Dirección de Policía de Itapúa que la víctima les manifestó que salía de la casa de su suegra a bordo de su automóvil, cuando al llegar a un portón fue sorprendido por tres a cuatro personas desconocidas quienes se desplazaba a bordo de otro automóvil.

Supuestamente, uno de los sicarios descendió con arma de fuego en mano y efectuó varios disparos, pero Delcio aceleró al marcha de su rodado y logró huir hacia el centro de San Pedro del Paraná.

El atacado llegó a la casa de un pariente, escondió su vehículo acribillado y luego fue auxiliado por otros allegados hasta el Hospital Distrital, ya que sufrió una herida de refilón en la frente.

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El ahora herido, Delcio Rojas Cáceres, salió recientemente de la cárcel de Cambyretá donde estuvo encerrado desde que fue capturado el 24 de agosto del año pasado precisamente en San Pedro del Paraná.

Procesado por sicariato en Yuty

Delcio llegó a ser imputado por sicariato por el fiscal Derlys Alcides Fanego Otazú, por el crimen del médico veterinario Bartolomé Vega Caballero, de 35 años, ocurrido el 1 de agosto del año pasado en el municipio de Yuty, departamento de Caazapá.

El doctor Vega fue ultimado cuando atendía su negocio, una clínica veterinaria que también funcionaba como salón de venta de productos y alimentos para animales.

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Las cámaras de seguridad del establecimiento grabaron el homicidio. Las imágenes enseñan a un hombre que llegó como cliente, pidió algunas cosas supuestamente para comprar y que luego atacó de hacia atrás al propietario con un revólver. Prácticamente lo ejecutó.

Aunque los investigadores de la Policía y la Fiscalía aseguraron que Delcio fue el asesino, esa teoría por lo visto no pudo sostenerse, por lo que lo dejaron en libertad.

Ahora, el mismo hombre, sospechoso de ser sicario, fue víctima de un intento de sicariato.