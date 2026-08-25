Juicio a Cara de Guerra por homicidio en la Chacarita

El juez Penal de Garantías Juan Francisco Acevedo Morel elevó a juicio oral y público la causa relacionada a Omar Escobar Escobar (18), alias Cara de Guerra, quien fue acusado por el fiscal Silvio Alegre por el hecho punible de homicidio doloso, cometido contra una víctima fatal y otra que logró salvarse del ataque, ocurrido en el año 2025, en el barrio Ricardo Brugada, conocido también como Chacarita.

El ahora enjuiciable había sido detenido el 22 de octubre de 2025, en horas de la tarde, entre las calles 45ª Proyectada y Antequera, del barrio Santa Ana de la ciudad de Asunción. En la ocasión, también había sido detenido Patricio Alejandro Meza Delgado (21), alias Chinchín.

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Tras la detención de Escobar y Meza, el agente fiscal formuló imputación por homicidio doloso contra ambos y luego, el 22 de abril de 2026, acusó a Omar Escobar por el citado hecho punible, solicitando a su vez que afronte juicio, mientras que para Patricio Meza pidió su sobreseimiento definitivo que se dio el 22 de mayo, por Auto interlocutorio (AI) N° 379.

La audiencia preliminar a Omar Escobar se vio postergada en ocasiones anteriores por planteamientos hechos por su defensa, en el marco del proceso. Sin embargo, la audiencia preliminar finalmente pudo concluir el pasado 19 de agosto, con la admisión de la acusación y la remisión del expediente a cargo de un Tribunal de Sentencia para que se discutan los hechos en juicio.

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Rivalidad entre chacariteños derivó en homicidio

Los hechos señalados en la acusación fiscal refieren que, el 21 de octubre de 2025, a las 23:00, Alexis José Leguizamón Figueredo (19) caminaba por un pasillo del barrio Ricardo Brugada, conocido como Chacarita, específicamente en la zona conocida como Arenal. Estaba acompañado por Josías Daniel Figueredo Núñez y Graciana Jacqueline Viera Coronel.

Cuando los tres jóvenes citados llegaron a una esquina, fueron emboscados por Omar Escobar Escobar. Cabe resaltar que, entre Alexis Leguizamón, Josías Figueredo y Escobar ya existía una aparente rivalidad, sin embargo el contexto de la misma podría darse a conocer recién en juicio.

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Por ese motivo es que Escobar cuando reconoció a Leguizamón y a Figueredo desenfundó un revólver calibre 22 Rossi, niquelado con mango de color marrón, que transportaba oculto bajo su ropa, a la altura de la cintura.

Inmediatamente después, Omar Escobar apuntó hacia Alexis Leguizamón y efectuó disparos contra la humanidad del último. Leguizamón acusó un impacto de bala en la zona del tórax y a consecuencia del mismo cayó al suelo, donde quedó tendido.

Escobar posteriormente atacó también con disparo a Josías Daniel Figueredo Núñez, quien recibió el impacto en una de sus piernas. Posteriormente, el atacante y hoy acusado se dio a la fuga del sitio.

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Policías de la comisaría 5ª se dirigieron hasta el lugar de los hechos y, ahí encontraron en el suelo, herido, a Alexis Leguizamón, por lo que lo trasladaron hasta el Hospital del Trauma, donde se constató su fallecimiento pocos minutos después de su arribo. La causa de muerte declarada fue un shock hipovolémico provocado por herida de arma de fuego.

Por esa razón, Omar Escobar fue procesado por homicidio doloso, que se concretó en relación al caso de Elexis Leguizamón y quedó como tentativa en el caso de Josías Figueredo.