¿Qué le pasó al camionero que arrasó con cinco vehículos en plena zona céntrica de Ciudad del Este?

El percance fue captado por cámaras de circuito cerrado y también por transeúntes. En las imágenes se puede observar que el tractocamión, de la marca Scania, modelo R124L, chapa N.º UAH846, circulaba a gran velocidad. A su paso, arrasó con cinco vehículos, mientras que otros conductores se salvaron de milagro al realizar maniobras defensivas.
El camión estaba al mando de Julio César Aquino Estigarribia, quien fue sometido a la prueba de alcotest, que arrojó resultado negativo.
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Durante el percance, el camión chocó contra un furgón de la marca Toyota, modelo Noah, chapa N.º AAHD026, que estaba estacionado y cuyo conductor descendió rápidamente del rodado para ponerse a salvo. Además, impactó contra una camioneta Hyundai, modelo Santa Fe, chapa N.º WCDF828; una motocicleta Kenton, chapa N.º 641ABHJ; un minibús Toyota, modelo Hiace, chapa N.º AAHA933, y otro furgón Toyota, chapa N.º ABAO226.
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El tractocamión primero impactó contra el minibús Toyota Hiace, cuya carrocería quedó incrustada por el rodado, generando un choque en cadena que afectó a los demás vehículos.
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Según los datos recabados por agentes de la Comisaría Primera de esta ciudad, el camión circulaba por la avenida y, al alcanzar una subida, tuvo que detenerse porque un vehículo que circulaba delante suyo frenó para permitir que un pasajero descendiera.
Cuando el camionero quiso reanudar la marcha, se habría soltado el caño de su sistema de freno de aire, por lo que el rodado, debido a su peso, comenzó a desplazarse en reversa a gran velocidad, provocando los destrozos.
La investigación quedó a cargo del fiscal de turno, Gabriel Segovia.