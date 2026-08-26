Video: espectacular accidente de tránsito deja solo daños materiales

Una camioneta que transitaba a gran velocidad volcó tras pasar sobre una lomada en una ruta interna de tierra roja en Fram, Itapúa.

El accidente vehicular fue captado por las cámaras de los espectadores del WRC 2026 que estaban en el lugar y que se percataron de la alta velocidad a la que venía el vehículo.

El hecho ocurrió alrededor del mediodía, en la calle H-9. La camioneta es de la marca Chevrolet, color negro, que estaba al mando de Rodolfo Delbarrio García, de ciudadanía española, que viajaba acompañado de Diego Ismael Acuña, ambos domiciliados en Capiatá, Central.

Según indican en el informe policial de la Comisaría 10ª de Fram, el conductor manifestó que iba por la ruta y cuando llegó al lugar del accidente, perdió el control del vehículo, lo que provocó el vuelco.

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Pasajeros salieron ilesos

A consecuencia del impacto, la camioneta sufrió importantes daños; sin embargo, tanto el conductor como su acompañante resultaron ilesos.