Video: policía aparentemente borracho casi provoca accidente de tránsito y amenaza a vecinos

Un agente de la Policía Nacional fuera de servicio, aparentemente bajo los efectos del alcohol, y al mando de un vehículo con bebidas alcohólicas, estuvo a punto de provocar un accidente de tránsito sobre las calles Fuerte Borbón e Yvytymi, en el barrio Mburucuyá de Asunción.

Según la denuncia, el uniformado maniobró de forma imprudente y estuvo a metros de arrollar a una mujer que caminaba junto a sus dos pequeños hijos y otros familiares.

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Posteriormente, el policía bajó del rodado para insultar, agredir a los vecinos y amenazar de muerte a quien intentó calmarlo.

El responsable del episodio fue identificado como el suboficial inspector Gabriel Arístides Alcaraz Moreno (36), quien presta servicios en la Comisaría 10ª de Asunción. Según la denuncia, el agente acababa de salir de un local deportivo de la zona cuando perdió el control de su automóvil Toyota Ractis negro, sin chapa.

Tras el casi choque, el policía supuestamente reaccionó de manera violenta contra la familia. Un familiar de las víctimas debió intervenir y reducir al agente en el piso, momento en que el efectivo policial supuestamente amenazó y aseguró que al día siguiente saldría libre y que se encargaría de “darle un balazo” a quien lo contuvo, de acuerdo con la denuncia.

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Se negó al alcotest

Pese a que el vehículo del suboficial contenía botellas de cerveza y que su estado etílico era evidente ante los testigos, Alcaraz Moreno se negó a someterse a la prueba de alcotest. Las víctimas denunciaron que sus propios camaradas de la Comisaría 10ª actuaron con total pasividad ante la situación.

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Ante las preguntas de la prensa, el subjefe de la Comisaría 10ª, comisario Plácido Meza, intentó relativizar el accionar de su subalterno y evitó confirmar el estado de ebriedad.

El hecho quedó a cargo de la agente fiscal Ariela Chaparro, de la Unidad Penal N° 2 de la Fiscalía Barrial N° 8, mientras que las evidencias, entre ellas las latas de cerveza incautadas del habitáculo, y los antecedentes fueron derivados a la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional.